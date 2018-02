Manuel Robles dice que la propuesta de moción de censura a Cifuentes "fue una reflexión exclusivamente personal"

Actualizado 18/02/2018 11:16:30 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSOE de la Comunidad de Madrid, Manuel Robles, ha asegurado este domingo que su propuesta de moción de censura a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras las declaraciones del exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que la vinculaban con la supuesta financiación irregular de su partido "fue una reflexión exclusivamente personal".

Así lo ha indicado Robles en declaraciones a los periodistas antes de la Comitiva Regional del PSOE, después de que en la última reunión de la Ejecutiva regional socialista en la que aseguró que se mostraba a favor de presentar una moción de censura contra Cifuentes.

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, sostuvo el pasado jueves en la Asamblea de Madrid que no era viable presentar dicha moción y que Roblas hizo esas declaraciones "como una opinión personal".

"Me he convertido en protagonista sin querer, porque ya me conocen que todos los temas que tengo que plantear los planteo dentro del marco de la organización del partido en este caso. Por lo tanto, es una reflexión exclusivamente personal, no hay ninguna diferencia en este caso con el secretario general ni con la comisión ejecutiva regional", ha sostenido.

Además, ha asegurado que en la Comisión ejecutiva no se abrió ningún debate y ha insistido en que no tuvo intención de que esta noticia "saltara a los medios de comunicación" porque "siempre" habla "en clave interna". "Mi apoyo al secretario general y a la Ejecutiva regional en todo momento y lo dejo en el marco de esa reflexión personal", ha concluido.