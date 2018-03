La oposición saca adelante la petición de dimisión de Barbero tras aprobar la moción de urgencia del PSOE

Publicado 22/03/2018 19:48:01 CET

PP y Cs se han apoyado mutuamente en sendas mociones de urgencia

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oposición en el Ayuntamiento de Madrid (PP, PSOE y Ciudadanos) ha sacado adelante este jueves en el Pleno municipal la petición de dimisión del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, por su "falta de transparencia y de información a la ciudadanía" tras los disturbios de Lavapiés al aprobarse la moción de urgencia presentada en Cibeles por los socialistas.

Además de esta petición de dimisión, que en la moción de urgencia se formula como "asunción de responsabilidades políticas", la iniciativa del PSOE buscaba trasladar las condolencias a familias y amigos del mantero senegalés Mmame Mbaye tras su fallecimiento el pasado jueves de un infarto, condenar los hechos violentos acaecidos en el barrio de Lavapiés ese mismo día a raíz de su muerte, y un apoyo explícito a la Policía Municipal y Samur.

También se ha aprobado poner en marcha "de manera inmediata" la Tarjeta de Vecindad aprobada por el pleno en noviembre de 2016 y "solicitar al Gobierno del Estado la información sobre la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y las razones que justificaron su intervención".

PP y Ciudadanos han dado el 'sí' a la propuesta del PSOE, pero ambos grupos no han obtenido el apoyo de los socialistas a sus respectivas mociones de urgencia sobre los disturbios de Lavapiés.

De este modo, Cs no ha logrado sacar adelante la comisión de investigación sobre lo ocurrido ni la condecoración a los agentes que intentaron salvar a Mbaye, ni PP ha logrado aprobar que la alcaldesa, Manuela Carmena, pidiera "disculpas públicamente a la Policía Municipal", entre otras medidas.

"EL BRAZO EJECUTOR DE AHORA MADRID"

Una vez finalizado el Pleno, tras nueve horas de sesión, el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que Carmena "siga sin querer hablar del tema de Lavapiés". "Nos parece vergonzoso que haya emitido cualquier opinión, aunque solo hubiera sido lamentar el fallecimiento de Mbaye o los disturbios", ha lamentado.

Asimismo, ha cargado contra el PSOE por ser "el brazo ejecutor de Ahora Madrid". "Causapié con su voto ha conseguido que no saliera adelante la proposición del PP, que no saliera adelante la proposición de Cs, y abstenerse en la de Ahora Madrid, es decir, ha votado con Ahora Madrid, pero no PP y Cs", ha reprochado.

Para el portavoz popular, lo más grave es que "con la abstención de PSOE" a sus propuestas, "hubiera salido adelante el cese, las medallas, la comisión de investigación". Por eso, para Almeida esto responde a una serie de "pactos oscuros" entre PSOE y Ahora Madrid. "¿Qué pactos que desconocemos los madrileños tienen para que haya cambiado el voto y haya impedido lo que ayer dijo que iba a hacer?", se ha preguntado.

Así, ha indicado que el PSOE "no tiene ningún interés en esclarecer lo ocurrido en Lavapiés y que "como siempre, se ha convertido en el brazo ejecutor de Ahora Madrid". "Es una actitud que nos parece inexplicable y que los madrileños sabrán recompensar electoralmente", ha advertido.

Preguntado por la razón que ha llevado a los populares a no dejar votar por puntos su moción de urgencia, Almeida ha indicado que "no sabían" el sentido del voto del PSOE. "Hice un ofrecimiento generoso a PSOE y Cs y les dije que les iba a apoyar en bloque, y a mí en ningún momento el PSOE me ha comunicado la intención de votar por puntos", ha reprochado.

"He aplicado la misma doctrina que me he aplicado a mí mismo. Había algún punto en la moción de Cs y PSOE que podía no compartir, pero entiendo que era más importante la unidad de la oposición ante este equipo de Gobierno", ha concluido.

"FUNDAMENTAL UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN"

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha asegurado que la comisión de investigación que se pretendía en su moción de urgencia era "fundamental" para obtener respuestas del equipo de Gobierno. "Nunca responde (Ahora Madrid) las preguntas; se las puedes hacer una vez, dos... nunca da la cara, no está dando la cara ni ante los partidos políticos, ni ante los policías, ni ante los vecinos", ha apuntado.

Villacís ha lamentado que tampoco haya salido adelante la propuesta para condecorar a los policías que atendieron a Mmame Mbaye. Ha cargado también contra el PSOE, a quien ha reprochado que haya "anulado la posibilidad de solicitar la dimisión de Barbero". "Esperaba otra cosa de estar en la oposición", ha indicado.

"Creo que los hechos han sido de la suficiente importancia, policías heridos, barrio arrasado... trabajamos en aguas cenagosas", ha concluido la portavoz del Grupo naranja.