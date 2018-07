Opositores a Secundaria reclaman frente a la Asamblea ver sus exámenes corregidos y conocer los criterios

Publicado 12/07/2018 14:11:10 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de opositores para Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial en la Comunidad de Madrid se ha concentrado este jueves frente a la Asamblea, coincidiendo con la celebración del Pleno, para reclamar ver sus exámenes corregidos y conocer los criterios de evaluación, debido a los "suspensos masivos no justificados".

Durante la concentración, convocada por una plataforma de protesta contra los "criterios desconocidos" de corrección y los "suspensos masivos no justificados", los aspirantes a docentes de la educación pública madrileña han gritado lemas como 'Queremos los criterios y no tantos misterios' y 'No somos basura, enseñamos cultura'.

"Más que una oposición pública ha sido una humillación pública", ha señalado una portavoz de la plataforma, Mercedes Martínez Arranz, quien ha criticado que cuando pides revisión "no te dejan ver el examen, no te dicen los criterios que han aplicado, dicen que han aplicado criterios ad hoc que ha establecido cada tribunal".

"Estamos indefensos, esto más que una oposición pública es un coto privado de caza", ha agregado esta interina que es profesora de Filosofía y que considera que se lució con un ejercicio sobre Descartes en el que le han puesto un 3,5 de nota. Además, ha citado el caso de otro profesor que se ha presentado a la especialidad de Historia y que ha sacado un 0,0 en un ejercicio sobre un cuadro "que supo reconocer, que explica en clase".

"Somos docentes, somos compañeros de ellos, sabemos cómo funciona esto y sabemos cuando hacemos un buen examen y cuando hacemos un examen de cero si por alguna cosa se te ha ido la cabeza", ha apuntado. "Cómo vamos nosotros a nuestros alumnos diciendo que hemos sacado un 1 en la evaluación", ha apostillado.

"Queremos ver nuestros exámenes, que nos los enseñen, que nos digan bajo qué criterios han corregido, cuál es el examen 10 para compararlo", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que hay unos criterios públicos "que no se han seguido para nada".

"Es más, los tribunales nos han dicho que han aplicado criterios que no nos pueden decir cuando hemos ido a reclamar", ha subrayado Martínez, quien cree que los tribunales "han prevaricado" y han utilizado "criterios subjetivos", como que no les gustaba la bibliografía utilizada.

Por otro lado, ha considerado que "no debería ser legal" quedarse con una copia del examen --que era autocopiativo--, porque algún opositor se la podría hacer llegar a algún miembro del tribunal.

Aparte de pedir explicaciones a la Consejería, los afectados han avanzado que se van a unir para presentar recurso de alzada, aunque Martínez ha señalado que se trata de pedir a la misma administración que les vuelva a evaluar, por lo que están "indefensos". A este respecto, ha advertido de que si tienen que recurrir a la vía legal lo harán.

"Deberíamos estar descansando ahora después de un año duro de trabajo y estamos aquí luchando", ha lamentado.

Los manifestantes han dialogado con diputados del PSOE y de Podemos que les han transmitido su compromiso de plantear su situación durante el pleno.