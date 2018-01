PP ve "ilegal" la petición de comparecencia de Cifuentes en la Comisión de Investigación y espera que no se califique

Actualizado 19/01/2018 15:33:53 CET

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, considera que la decisión de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid es "ilegal" y espera que esta solicitud no sea calificada por la cámara territorial.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en relación a la citación de Cifuentes por parte de este órgano parlamentario el 2 de febrero con objeto de explicar el retraso de la remisión de las actas del Canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo.

Ossorio espera que esta comparecencia no se produzca porque es una "manifiesta ilegalidad", para añadir que se tiene que reunir la Mesa de la Asamblea para calificar dicha petición. "Son ilegales porque el objeto de la comisión es la corrupción y esto no es corrupción, un retraso en la remisión de unos documentos será lo que sea pero no es corrupción", ha espetado el portavoz popular en la Asamblea.

Además, ha comentado que el objeto de la Comisión de Investigación versa sobre las dos últimas legislaturas y esta cuestión es un tema del "presente". En consecuencia, entiende que la Asamblea no puede calificar el escrito de comparecencia porque es "manifiestamente ilegal" y que, en caso de que eso se produjera, su grupo se reserva tomar acciones legales.

El portavoz popular en la Asamblea ha explicado que en la Mesa pasada hubo una solicitud de comparecencia "exactamente igual", planteada por Podemos mientras que PSOE y Ciudadanos "la echaron abajo" por los mismos argumentos que ha desgranado.

"Por tanto no puede ser que porque esté ahí la presidenta de la Comunidad la Comunidad cambien de opinión, cambien los argumentos políticos por intereses de filibusterismo político. Esto es imposible, es ilegal y nos reservamos todas las acciones".

En este sentido, Ossorio ha dicho que todas las comparecencias fijadas en la comisión de investigación son "ilegales" y que el PP en ningún caso puede aceptarlas. Cosa distinta, ha desgranado, es que se produjeran en la Comisión de Presidencia, que es la que tiene competencias y que los populares podrían aceptar.

"Nosotros no queremos entorpecer nada y lo hemos dicho desde el principio, queremos que se cumpla la ley, que las cosas se hagan bien simplemente", ha remachado Ossorio para indicar que ante decisiones ilegales por parte del parlamento ha habido hasta responsabilidades legales, como se ha visto en el caso de Cataluña.

En este sentido, el portavoz popular ha aseverado que en la Asamblea de Madrid se están "cruzando todas las barreras de la legalidad y se están aprobando cosas ilegales por mero interés político y esto pasa una y otra vez y cada vez más".

"No sé para qué estamos negociando un reglamento con los grupos del tripartito (de la oposición) para que se lo salten una y otra vez. Las leyes y el reglamento está para cumplirlo y lo otro es la selva. Todos hemos aprendido la lección del parlamento de Cataluña y yo no quiero que la Asamblea de Madrid sea el parlamento de Cataluña", ha espetado