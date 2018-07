El profesor Perelló defiende ante el juez que no difundió datos "de carácter personal" sobre el máster de Cifuentes

Publicado 13/07/2018 13:37:20 CET

La URJC se persona como acusación particular en la pieza de la querella presentada por la expresidenta madrileña

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) acusado de ser el presunto filtrador del 'caso máster', Salvador Perelló, ha defendido este viernes ante el juez que no difundió ningún dato "de carácter personal" de la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.

Perelló ha declarado este viernes en el Juzgado de Instrucción número 29 de Plaza Castilla en calidad de querellado a raíz de la denuncia que presentó Cifuentes contra los dos periodistas de 'eldiario.es' que sacaron la información sobre sus estudios y el propio docente.

Según ha declarado su abogado, Jorge González Plage, su defendido "nunca ha tratado un dato de carácter personal de la señora Cristina Cifuentes y nunca lo ha cedido a nadie". "La acusación se fundamenta en el acceso ilegal a una serie de datos, que no son de carácter personal, porque lo que ya se conoce es que nuestro cliente recibió unos pantallazos, que no contienen ningún dato de carácter personal, por ello entendemos que no tiene mucho sentido esta querella", ha afirmado el abogado.

Perelló ha mantenido, respecto a la procedencia de los documentos relacionados con el máster de Cifuentes, que "tiene una fuente anónima", según su abogado.

Por otro lado, el abogado ha declarado que lo que ha hecho el profesor "es combatir la corrupción donde ha podido" y ha emprendido acciones judiciales contra miembros de la Rey Juan Carlos y contra jueces, "cuando no se ha cumplido la ley, siempre defendiendo los intereses de la Rey Juan Carlos, aunque a la Universidad le pueda parecer mentira".

Durante la declaración, que ha durado una hora y veinte minutos, el profesor, que ayer llegaba a un acuerdo en un acto de conciliación con el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, a raíz de unas declaraciones por este caso, ha respondido a todas la preguntas, "ya que no hay nada que ocultar", ha insistido su abogado.

LA URJC SE PERSONA COMO ACUSACIÓN PARTICULAR

Por otro lado, fuentes jurídicas han avanzado que la propia Universidad Rey Juan Carlos se ha presentado como acusación particular contra Perelló, un hecho que ha "sorprendido bastante" tanto al querellado como a su abogado, según González.

"Entendemos que la Universidad es la que tiene que dar explicaciones sobre de dónde sale esa información", ha apostillado el abogado.

Según las mismas fuentes jurídicas, la estrategia de Cristina Cifuentes es que se declare que la obtención de las pruebas que sirvieron para la elaboración de las informaciones periodísticas se realizó de manera ilegal, con el fin de impedir un futuro juicio contra Cifuentes por falta de indicios.