El rector de la UCM reclama "cambios legislativos" como la "eliminación de la tasa de reposición"

Publicado 14/09/2018 15:49:13 CET

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, ha reivindicado este viernes en el discurso de apertura del curso académico 2018/19 "cambios legislativos" para atajar sus problemas de personal, en particular la "eliminación de la ya tan denostada tasa de reposición".

Según ha señalado Andradas en su discurso, el problema del personal, tanto personal docente e investigador como personal de administración y servicios, "es el más acuciante" de la institución que representa, y de este ha diferenciado tres vertientes.

Por un lado, "la incorporación de nuevas personas que aporten juventud, energía y nuevas ideas"; por otro, "la promoción de aquellas que ya están dentro", y en tercer lugar, "la estabilización de todas aquellas que se encuentran ahora en condiciones precarias".

"Para esa gestión de personal necesitamos algunos cambios legislativos", ha dicho el rector dirigiéndose a la secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras, para abogar por la "revisión de algunas de las figuras de profesorado" y en particular por la "eliminación de la ya tan denostada tasa de reposición", para dar a las universidades "la responsabilidad, en el ejercicio de su autonomía, de gestionar su capítulo 1".

En este sentido, ha señalado que el problema no solo consiste en el número de plazas sino también en la distribución de las mismas.

A este respecto, Andradas se ha quejado de que el Consejo de Gobierno de la UCM aprobó en enero su plan de actuaciones en materia de personal docente e investigador, que preveía la convocatoria de más de 400 plazas permanentes, de las cuales no se ha podido convocar ninguna a pesar de tener el presupuesto aprobado, ya que los Presupuestos Generales del Estado, donde se establece la tasa de reposición, no se aprobaron hasta junio, y la Comunidad de Madrid no aprobó la oferta de empleo público de las universidades de 2018 hasta agosto, a la espera de la citada tasa.

"Nos vemos ahora ante la necesidad de intentar recuperar en tres meses lo que deberíamos haber hecho en 12, tarea a todas luces imposible", ha apostillado.

El rector también ha solicitado que se inyecte más dinero para becas, ya que "si ya antes las cuantías de las becas eran exiguas, ahora con una base mayor de solicitantes lo serán aún más", una vez modificado el decreto de becas para estudiantes universitarios "en el sentido tantas veces reclamado por los rectores de que estas se conciban como un derecho en una situación socioeconómica concreta".