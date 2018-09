La reforma del Estatuto de Autonomía sigue paralizada en la Asamblea porque los grupos no llegan a un acuerdo

Publicado 18/09/2018 14:47:51 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía sigue paralizado en la Asamblea de Madrid, porque los grupos continúan sin llegar a un acuerdo sobre la misma y las ponencias que se constituyen en la Comisión aún no se han iniciado por este motivo.

En marzo, se activaron las enmiendas de PSOE y Podemos al proyecto del ejecutivo madrileño y se debatieron en Pleno, decayendo ambas por lo que con los votos de Ciudadanos y el PP siguió su curso parlamentario la propuesta del Gobierno regional.

Desde ese momento, cualquier grupo puede activar las ponencias en la comisión, algo que ninguno ha efectuado porque tienen puntos de vista diferentes. PSOE y Podemos pretenden hacer una reforma integral del Estatuto; mientras que PP y Ciudadanos prefieren centrarse primero en la eliminación de los aforamientos.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha recordado que su grupo no tiene el suficiente número de escaños para impulsar la reforma del Estatuto y que, por ello, hace un año propuso "una reforma exprés" con el que solicitaba la eliminación de los aforamientos.

De hecho, ha asegurado que si dijeran mañana mismo que están de acuerdo con su reforma sería "fantástico" y sumarían escaños PP, PSOE y Ciudadanos y la impulsarían. "Pero la respuesta es que ni unos ni otros quieren hacerlo", ha lamentado.

En cuanto a que Sánchez quiera quitar el aforamiento, pero solo para delitos ajenos al cargo, Aguado ha indicado que "le "sorprende" y lo ve como "una cortina de humo más", para "tapar contradicciones con su tesis o por la venta de armamento".

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha sostenido que "si se abre la votación en el Parlamento" sobre esta cuestión estarán apoyándola pero que si se abre el debate del Estatuto "habría que hablar también de otras cosas como blindar los derechos en esta región, blindar el acceso al agua, a la energía o al medio ambiente".

En la misma línea, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, ha determinado que no se dan "las circunstancias sociales ni políticas, ni del Estado de la opinión general para que el debate tenga lugar".

No obstante, el portavoz 'popular', Enrique Ossorio, han señalado que desde su partido están dispuestos a acuerdos, pero que PSOE y Podemos no han querido. "Nosotros tampoco lo activamos porque como sabemos que no tenemos el voto de esos grupos. Incluso dijimos que estaríamos dispuestos a meter algo de derechos sociales y no han aceptado", ha lamentado.