Valiente dice que Fundación F.Franco "no se saldrá con la suya" porque se mantendrá el nombre actual de las calles

Publicado 15/06/2018 19:34:37 CET

Duda de que el PP, de volver a ganar, cambiara de nuevo el callejero por el "coste político" que supondría recuperar homenajes a Franco o al general Mola

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde y responsable municipal de Derechos Humanos, Mauricio Valiente, ha asegurado que la Fundación Francisco Franco "no se va a salir con la suya" porque se mantendrá el nombre actual de las calles.

Sólo dos razones podrían hacer que el callejero volviera a como estaba semanas atrás, ambas "improbables", ha apuntado en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. La primera es que "el PP ganara las elecciones de nuevo y recuperara el callejero franquista" y, la segunda, que el PP asumiera el "coste político" de que regresaran homenajes a "Franco, el general Mola o el general Yagüe".

"Ni queremos hacerlo", ha contestado el concejal del PP Pedro Corral, que ha acusado a Ahora Madrid de pretender "incumplir sentencias firmes" con respecto al callejero. Todo ello después de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, avanzara que el Gobierno municipal no descarta cambiar el nombre de las calles sin tener que invocar a la Ley de Memoria Histórica. "Quizás el Ayuntamiento podía haber cambiado directamente el nombre de las calles que considere conveniente sin invocar la ley de Memoria Histórica", apostilló.

"Vamos a cumplir todas las sentencias y mantendremos la denominación de las 53 calles porque las sentencias dan suficiente alternativas para el mantenimiento. El ordenamiento jurídico nos da posibilidades", ha indicado este viernes el responsable municipal de Derechos Humanos.

Corral, por su parte, ha calculado que son unos 11.000 los vecinos afectados por los cambios de denominación, que se unen a unos 3.000 comerciantes. El concejal del PP ha rechazado que el callejero pueda quedar "a merced del capricho de su gobierno" cuando no hay suficientes motivos, en su opinión, para los cambios ya que no responde ni a razones urbanísticas ni a duplicados. "No son causas excepcionales, sólo ideológicas", ha lanzado.

Pedro Corral ha reprochado a Ahora Madrid que trataran de cambiar el nombre de "más de 200 calles antes del Comisionado de la Memoria Histórica pero el PP, con su denuncia, lo evitó". También ha señalado que el PP estuvo "abierto al consenso" en la denominación de las vías pero que el grupo de Gobierno "impuso la votación en bloque", por lo que votaron por la abstención.

"El PP nunca quitó una calle pero a lo mejor Ahora Madrid es quien más rótulos de la época franquista tenga que reponer", ha lanzado el concejal popular. Valiente le ha contestado que "si hay que motivar más" los cambios "se hará", igual que el posible uso "de otros cauces para mantener la denominación actual".

"Lamento que la Fundación Francisco Franco no se vaya a salir con la suya", ha ironizado Mauricio Valiente, que ha augurado que Madrid, con este cambio en el callejero, será "más democrática y orgullosa".