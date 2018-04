López Miras prepara una remodelación de Gobierno que sería "inminente", con los nombramientos este mismo fin de semana

Publicado 20/04/2018 9:51:17 CET

MURCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, estaría preparando una remodelación de su Ejecutivo que parece que es "inminente" y "podría realizar sus cambios" este mismo fin de semana, según ha confirmado la portavoz de la Administración autonómica, Noelia Arroyo, en una entrevista concedida a 'Onda Regional' recogida por Europa Press.

"Ya sabéis que, desde hace ya unas semanas, se venía hablando precisamente de ese impulso que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ya ha realizado en el partido como presidente del PP de la Región", tal y como ha recordado Arroyo.

En este sentido, ha corroborado que "era previsible alguna remodelación de su Gobierno y algún impulso" a ciertas competencias "precisamente ahora que se cumple un año del mandato de López Miras y que quiere dar impulso a algunos proyectos estratégicos que tienen que culminarse en este año para finalizar ya la legislatura.

"Parece que ya es inminente y que este mismo fin de semana podría realizar los cambios y dar ese impulso a su Gobierno", según Arroyo, quien ha reconocido que no puede adelantar ninguno de los nombramientos porque "es una decisión que nos tiene que transmitir el presidente a todos y cada uno de los consejeros".

Lo "previsible" es que López Miras comunique sus cambios a lo largo de este viernes a quienes continúan en su proyecto y a quien no continúa y "cuenta con él, probablemente, en otro papel y en otra responsabilidad". Y es que "está previsto que este mismo fin de semana tome posesión su nuevo Gobierno y comencemos ya la próxima semana con ese nuevo impulso", ha afirmado.

"Yo sé que el presidente confía plenamente en mí, y para mí no es importante el papel que me pida que asuma en cada momento", según ha destacado Arroyo al ser preguntada por su futuro. A este respecto, la también candidata a la Alcaldía de Cartagena en las elecciones municipales de 2019, ha dicho estar a disposición de su presidente, de su partido y de la Región "para lo que me pida".

"Si él decide que debo seguir en mis competencias, yo encantada porque es lo que llevo realizando estos últimos casi tres años y creo que es perfectamente compatible con el paso que daré ya para la candidatura en 2019, y si decide cualquier otra cosas pues también. Trabajaré desde donde me pida", ha garantizado.

"LOS POLÍTICOS TENEMOS QUE MARCAR NUESTRA IMPRONTA"

Al ser preguntada por la compatibilidad de su cargo de consejera y portavoz con el de candidata a la Alcaldía de Cartagena, Arroyo ha considerado que "los políticos nos tenemos que definir y tenemos que marcar nuestra impronta y nuestro talante".

"A mí me gusta trabajar, me gusta dialogar, me gusta consensuar y el clima de diálogo y de entendimiento", según Arroyo, quien ha advertido que, por el contrario, no le gusta entrar "en la polémica, en el enfrentamiento y en la bronca permanentemente".

"Yo creo que ya nos hemos dado cuenta qué políticos han regresado de nuevo a la esfera pública, precisamente, para seguir en esa permanente bronca, polémica, pregunta, respuesta y reacción que no nos conduce a nada", según Arroyo, quien ha aseverado que ella no quiere "desviar la atención de lo importante" y de seguir su "rumbo".

Al ser preguntada por un balance de su trayectoria y de su paso por el Gobierno regional, Arroyo ha señalado que es algo que "tienen que decir los ciudadanos". Se ha referido a las críticas de "los últimos días" por parte de políticos que "se lanzan a la política y que dicen quien está capacitado y quien no para ser consejero, alcalde o lo que tengan que ser en la vida pública".

"Yo lo que pienso es que, al final, eso son títulos que te dan los ciudadanos o que te dan precisamente, quien ha obtenido el respaldo mayoritario de la sociedad, y eso tienen que valorarlo los ciudadanos", según la portavoz del Ejecutivo.

A este respecto, ha remarcado que ella siempre se ha "esforzado" y ha "trabajado muy duro para poder tomar las mejores decisiones y servir en lo público", que para ella está siendo un "descubrimiento" y está feliz de "poder tener esa suerte de tomar decisiones" que transforman su Región y que, dentro de poco, transformarán el municipio de Cartagena.

"Porque yo me voy a presentar para ganar, lógicamente, con un proyecto que sea ganador y que permita situar a Cartagena, de nuevo, en el lugar que no debió salir hace tres años", según la candidata.

A Arroyo le gustaría que ese balance "lo hicieran los ciudadanos". A su juicio, la sociedad valora mucho el trabajo de los políticos o lo rechaza, y ella se va a someter a ese "juicio popular" que cree que en democracia es "lo más positivo".