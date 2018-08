Publicado 30/08/2018 13:06:41 CET

Urralburu propone "acabar con el lastre del PP", Abordamos y demostrar "que se puede gestionar diferente"

MURCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos ve "clave" este curso político para "dibujar" el horizonte de cambio en la Región de Murcia. El secretario general y portavoz parlamentario, Óscar Urralburu, ha señalado que Podemos se pone a trabajar "desde ya" para que, junto con las fuerzas políticas progresistas de la Región, los murcianos "confíen en que esta vez sí que es posible tener un gobierno diferente".

"Nos queremos sumar a la vanguardia política que ha llegado a Madrid, Barcelona o al propio ejecutivo nacional y que pasa, entre otras cosas, por acabar con el lastre del Partido Popular. Abordamos y asumimos, por tanto, demostrar que se puede gestionar diferente y que tenemos propuestas sólidas y solventes para un año histórico", ha declarado.

Urralburu ha afirmado que desde Podemos "tenemos muy claro que los partidos políticos progresistas debemos asumir la responsabilidad de estar ante una oportunidad histórica, la de que esta Región deje de estar en manos del PP, que no sólo ha instaurado la corrupción como forma de gobierno, sino que nos ha condenado a ser una región endeudada y de tercera división en salarios, empleo y servicios públicos".

Para ello, ha dicho el secretario general de Podemos "insistiremos en el trabajo que hemos estado realizando estos años. Sacar adelante desde la Asamblea, políticas beneficiosas y que afectan al día a día de los murcianos". Por ejemplo, luchar por la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años, la subida de salarios que en la Región dan pena, o abordar de una vez por todas el problema de las listas de espera, ha destacado.

Toda nuestra política, ha subrayado Óscar Urralburu, "estará destinada a mejorar la vida de la mayoría de gente que vive en la Región, sin olvidar que las políticas deben buscar la conciliación, la igualdad y ser feministas".

Y tanto son importantes, según Urralburu, las propuestas que presentará Podemos, como aquello a lo que "nos vamos a oponer frontalmente. Por ejemplo, la política de impuestos del PP, cuyo impacto nos va a hacer sin duda más pobres. Necesitamos dinero para que no se nos caigan los servicios como la sanidad o la educación".

También estamos en contra de la Ley de Aceleración Económica, ha continuado, "puesto que es la estocada final al medio ambiente regional, puesto que propone acabar con nuestros espacios naturales y no distingue entre las empresas responsables y aquellas que se saltan la ley a la torera".

Asimismo, "vemos con preocupación el ARCA, la Agencia Regional de Cambio Climático" puesto que "es un chiringuito privado que quiere destruir todos los controles medioambientales y pretende reducir la actividad y la plantilla de funcionarios que velan por ellos".

En el capítulo de infraestructuras, el secretario general de Podemos ha recordado que en vez de "resucitar fantasmas irrealizables, como el del Gorguel, se deben reforzar los servicios de cercanías, la regeneración de Portmán o el refuerzo del puerto de Cartagena".

Por otro lado, la diputada regional, María Giménez ha asegurado que uno de los temas fundamentales de esta legislatura es la del alquiler. En esta Región también se está creando una "burbuja" alrededor de este tema que afecta a un amplio espectro de la población.

Giménez ha recordado que "con los miserables salarios que hay, muchos jóvenes no pueden independizarse ya no sólo por el sueldo, si no por lo que les están pidiendo por los pisos. Algo que también afecta a las familias, también las de clase media, que llegan asfixiadas a final de mes porque no pueden permitirse tener un hogar".

Como medida, la diputada de Podemos ha propuesto realizar algo similar a lo que hace la Generalitat Valenciana que es la puesta en marcha de un índice de referencia por zonas y municipios para rastrear los precios actuales de las casas en alquiler y determinar unas rentas recomendables y que el Estado establezca un sistema que limite el precio máximo de los alquileres en las zonas que vivan tensión de precios, donde las rentas hayan subido por encima de la media. No se trata de dar ayudas, se trata de hacer que los alquileres realmente bajen".