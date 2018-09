Aznar dice que no se acogió a la amnistía fiscal de Rajoy y que es el único presidente que no hizo una

Publicado 18/09/2018 13:35:11 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ha asegurado este martes que no se acogió a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y se ha jactado de ser el único jefe del Ejecutivo bajo cuyo mandato no se ha aprobado una regularización fiscal.

Así lo ha señalado Aznar durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP y en respuesta al diputado de Ciudadanos Toni Cantó, quien le ha preguntado expresamente si su nombre está en la lista de beneficiarios de la regularización impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando el PP tenía mayoría absoluta.

"La respuesta es no", ha dicho, antes de añadir que es el "único" presidente del Gobierno que "no ha aprobado una amnistía fiscal en España". "Durante mi época no hubo ninguna porque ese pidió expresamente que no la hubiera", ha apostillado Aznar, incidiendo en que no se ha beneficiado de la regularización de Montoro "ni de ninguna".

NO TIENE CUENTAS EN EL EXTRANJERO

Además, aunque nadie le ha preguntado se ha "adelantado" a dejar claro, convencido de que alguien le interrogaría por ello, que ni tiene ni ha tenido una cuenta bancaria fuera de España. "No tengo ninguna cuenta fuera, ni ahora, ni antes, ni la voy a tener nunca, por eso no aparezco, porque no la voy a tener nunca", ha enfatizado.

Por otra parte, ante el requerimiento de Cantó, Aznar ha indicado que el presidente del PP, Pablo Casado, "no tuvo nada que ver" con un "asesoramiento empresarial en Libia".