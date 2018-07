Batet dice que hay "optimismo moderado" tras la reunión Sánchez-Torra y ve margen para avanzar en el autogobierno

Publicado 09/07/2018 23:52:37 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha hablado de "optimismo moderado" respecto a la situación en Cataluña tras la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha subrayado que existe "margen" para ir avanzando en el autogobierno.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, la titular de Política Territorial ha recordado que la 'línea roja' es el derecho de autodeterminación al que apela el presidente catalán porque no está reconocido en el Estatuto ni en la Constitución, pero sí lo está el autogobierno.

"Hay mucho espacio donde explorar, negociar y llegar a acuerdos", ha dicho sobre este último aspecto para defender que sí hay cuestiones donde Gobierno y Generalitat parten de "posiciones distantes" pero en las que se puede ir avanzando.

En este sentido, ha citado una encuesta publicada por 'El Periódico de Catalunya' este lunes según la cual el 62% de los catalanes quiere negociar una mejora del autogobierno con el Estado, mientras que el 21,5% apuesta por buscar la independencia para construir una nueva república y un 16,5% no sabe o no contesta a la pregunta ¿qué cree que Cataluña tiene que hacer?.

En su opinión, "es un dato a tener en cuenta" que responde a la voluntad de la mayoría "para entenderse y construir" una España distinta y, en esta línea, ha defendido que "hay un margen para mejorar" el autogobierno.

En cualquier caso, ha dicho sentirse "más optimista" tras la reunión de este lunes entre ambos presidentes --"no quiere decir saltar de alegría porque sería una ilusa", ha admitido"-- y ha destacado que "hay motivos para un optimismo moderado" en la medida en que se ha abierto un camino que ha estado cerrado años.

Así, ha subrayado que el encuentro entre ambos presidentes es "muy positivo" por el mero hecho de haberse producido y por el clima en el que se ha desarrollado para recuperar la "confianza, el imprescindible respecto a las instituciones y construir una lealtad futura".

"Sabemos que no va a ser fácil, llevamos siete años de silencios y de vivir a espaldas de las instituciones que representamos el interés general de los ciudadanos", ha recalcado Batet, que no obstante ha destacado que el hecho de que Torra se haya abierto a constituir las comisiones bilaterales que no se reunían desde 2011 "ha sido un paso importante".

En esta línea, ha destacado que la puesta en marcha "de trabajo para abordar problemas concretos de la ciudadanía catalana es una buena noticia". Entre otras cuestiones, ha dicho, se abordará la rebaja de la "conflictividad" entre ambas administraciones fruto de los distintos recursos de inconstitucionalidad.

"La ilegalidad conlleva abrir la vía judicial pero cuando llevas siete años con un problema político de primera magnitud, negar ese problema o abrir constantemente la vía judicial no resuelve nada", ha enfatizado la ministra, que ha indicado que algunos como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "viven confortablemente en la confrontación".

"Se abre una oportunidad para abordar el problema y aportar solucione políticas. Los partidos tienen que preguntarse si quieren contribuir a las soluciones, a los consensos o si quieren continuar confrontando o solo contribuir a esa crispación", ha advertido.

Sobre los plazos, ha adelantado que el Ejecutivo espera que "en una o dos semanas" pueda tener listos los informes sobre estos recursos de insconstitucionalidad para ir a la comisión en julio "con contenido" y retomarla en octubre al ritmo de ambas administraciones.

Finalmente, ha recordado a Torra que aunque la Generalitat no invite al Rey Felipe VI a los actos conmemorativos de los atentados del verano pasado en Barcelona, el monarca "estará donde considere" porque es él quien marca su agenda. Asimismo, le ha indicado que cuando se pide respeto para las instituciones catalanes, hay que dar ese mismo respecto al resto de instituciones.