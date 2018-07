Casado almuerza con siete exministros de Rajoy afines a su candidatura la víspera del congreso del PP

Actualizado 19/07/2018 18:05:50 CET

La candidatura de Santamaría come pizza en su despacho con otros cinco exministros y varios colaboradores de su equipo

El exvicesecretario de Comunicación del PP y candidato a presidir el partido, Pablo Casado, ha almorzado este jueves con siete exministros de Mariano Rajoy afines a su candidatura, la víspera de que arranque el XIX Congreso nacional extraordinario que elegirá al nuevo líder del PP. Santamaría y Casado llegan al Congreso del PP con apoyos muy igualados entre los diputados que se han pronunciado.

En concreto, Casado ha compartido mesa --en un conocido restaurante de Madrid-- con la secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal; el exjefe de la Diplomacia española José Manuel García-Margallo; el extitular de Industria y Turismo José Manuel Soria; la exministra de Sanidad Dolors Monteserrat; y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Un poco más tarde se han sumado Isabel García-Tejerina (Agricultura) y Rafael Catalá (Justicia).

Se trata de exministros 'críticos' con Soraya Sáenz de Santamaría, candidata también a presidir el PP, que se han reunido en numerosas ocasiones en los últimos años y han marcado distancias con la gestión y labor de coordinación de la que fuera vicepresidenta de Rajoy.

"LOS MINISTROS DEL G-8"

Margallo ha reconocido este jueves que el grupo de ministros conocido como "G-8" lleva "reuniéndose desde hace mucho tiempo" y ha añadido que todos ellos consideraron "una buena idea" hacerlo ahora, "en un momento tan excepcional" para el PP.

El exjefe de la Diplomacia española, que no ha ocultado nunca su falta de sintonía con Santamaría, aparece como uno de los promotores de estos encuentros de ministros. "Es una comida claramente pro Casado", ha reconocido Margallo cuando le han preguntado a su llegada al restaurante si era un encuentro en contra de Santamaría.

Aunque han asistido siete miembros del gabinete de Rajoy, Margallo ha precisado que habían "disculpado su presencia" el extitular de Educación José Ignacio Wert porque tenía "un homenaje" con el embajador turco en la OCDE y el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, quien también ha manifestado "su sintonía por el tema". Y ha agregado que el comisario español Miguel Arias Cañete también ha dado su apoyo a Casado y el exministro de Economía Luis de Guindos está "en la misma sintonía".

APUESTA POR CASADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE COSPEDAL

Varios de esos exministros arroparon la candidatura de Cospedal en primera vuelta, como es el caso de Tejerina, Catalá, Zoido o Montserrat, pero tras la eliminación de la secretaria general del PP han optado por apoyar la candidatura de Casado frente a la de Santamaría.

Montserrat ha asegurado que decantarse por un candidato entra dentro de la normalidad en este proceso de primarias y ha defendido que la candidatura de Casado representa la "unidad" y la "integración", y es el que mejor representa "los principios y valores del PP".

Además, varios de ellos han hecho hincapié en que Rajoy no puede molestarse por el hecho de que almuercen con uno de los candidatos. "Somos marianistas. Y fieles defensores de sus políticas", ha dicho Montserrat. "No me consta que esté enfadado. Y no entendería que lo estuviese. Somos exministros suyos, militantes del PP que hemos ejercitado una opción en favor de uno de los dos candidatos, en un proceso que él abrió", ha apostillado Margallo.

El propio Casado ha confesado a los periodistas que para él es "un honor" que "dos terceras partes de todos los ministros de Mariano Rajoy se sientan integrados" en su proyecto y ha rechazado que se trate de un almuerzo contra su rival en las primarias. Además, ha reiterado una vez más que en su candidatura "caben todos".

SANTAMARÍA COME PIZZA CON SUS COLABORADORES

Por su parte, la exvicepresidenta del Gobierno ha comido pizza en su despacho de Génova con sus colaboradores más cercanos en esta campaña para liderar el Partido Popular, según una fotografía difundida por sus equipo.

En esta comida de trabajo de Santamaría estaban presentes los exministros Alfonso Alonso, Fátima Báñez, Iñigo de la Serna, Álvaro Nadal y Javier Arenas;

También han almorzado pizza el exdelegado del Gobierno, Antonio Sanz, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, los senadores Iñaki Oyarzabal y Edelmira Barreiro, y los diputados José Luis Ayllón y Belén Bajo, entre otros.