Casado contesta a Santamaría: "Nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores"

El candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, ha contestado este martes a la otra aspirante a sustituir a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, que "nadie es más que nadie por ser hombre ni por ser mujer" y que "nadie intenta dividir entre señoras por ser señoras ni por ser señores". "Nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores", ha sentenciado.

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, respondía así a Santamaría, quien considera que presumir la orientación que tendrán los compromisarios afines a María Dolores de Cospedal en el cónclave que se celebrará el 20 y 21 de julio, es "jugar a dividir entre señoras para encontrar hueco", algo que, según ha dicho, no le gusta.

"Nunca he hablado de géneros, nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores. No creo en las cuotas ni en la diferenciación por género. No voy a comprar el discurso de la izquierda de colectivizar la sociedad. Nadie es más que nadie por ser hombre o por ser mujer y nadie intenta dividir ni por ser señoras ni por ser señores, estamos equivocando el enfoque de lo que tiene que ser un partido que vota los principios liberales", ha explicado Casado.

El diputado 'popular', que obtuvo el 34,03% de los votos en la primera vuelta del proceso de primarias en el que votaron los afiliados, por detrás de Santamaría con el 36,95%, ha denunciado "todo tipo de presiones" para aceptar una integración con la otra candidata, cuando "va contra las normas y contra el sentir mayoritario que ha elegido segunda vuelta".

"Me niego a seguir hablando de la normal, el censo, los debates. Yo fui el primero que dije que buscaba la integración, pero cuando termine el proceso", ha asegurado Casado.