La comisión de investigación del PP da el primer paso para citar al marido de Cospedal, tras las palabras de El Bigotes

Publicado 21/02/2018 14:05:32 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP ha decidido incluir al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ministra María Dolores de Cospedal, en su lista de comparecientes pendientes de fecha para su citación, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Se trata del primer paso para llamarle a declarar ante la comisión de investigación, que ya tiene aprobado su plan de comparecencias para las próximas semanas hasta mediados de abril. Lo siguiente será poner fecha a su convocatoria, en función del ritmo de trabajo de la comisión, cuyo mandato acaba en octubre.

La citación ha sido impulsada por Unidos Podemos a raíz del testimonio prestado este martes por el cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, en su día conocido como 'El Bigotes', que señaló a López del Hierro como un ejemplo de donantes del PP que no han sido citados ante ninguna comisión de investigación ni ante ningún tribunal.

LOS ATIZANTES QUE IBAN A SOLTAR EL MONDONGO

Según señaló el responsable de la trama valenciana de Gürtel, tanto López del Hierro como Ángel Piñeiro --un amigo de la infancia de Mariano Rajoy, de quien fue 'edecán'-- son dos nombres citados varias veces en los llamados 'papeles' del extesorero Luis Bárcenas.

"Figuran como atizantes (donantes), iban a soltar el mondongo. Y no les he visto en ningún juicio, no dicen ni pío. A lo mejor es que tienen algún privilegio --protestó--. ¿Dónde están esos señores, en qué banquillo están?".

López del Hierro anunció después su intención de querellarse contra 'El Bigotes' y le tachó de "difamador". También la propia ministra de Defensa hizo unas declaraciones contra Pérez y defendiendo a su marido: "En los apuntes de Bárcenas no aparece su nombre, apellido ni DNI --recalcó--. No hay nada acreditado".