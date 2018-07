Dolores Delgado pide avanzar en formación de perspectiva de género tras 'La Manada': "Reformas legales no, mentales"

Publicado 21/06/2018 23:16:53 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha admitido este jueves que existe un déficit en el mundo de la justicia sobre formación de perspectiva de género y de víctima y ha apostado por trabajar para revertir esta situación, para lo que ha apostado por "reformas mentales" más que modificaciones sobre leyes.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, la titular de Justicia ha eludido entrar a valorar la decisión de la Audiencia de Navarra de acordar libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de 'La Manada' pero sí ha admitido que los hechos probados recogidos en la sentencia que les condenó a nueve años de prisión "son gravísimos".

En este sentido y tras la alarma social generada, la ministra ha destacado que más que reformas legales para evitar este tipo de situaciones es necesario apostar por "reformas mentales". Así, tras admitir que actualmente la perspectiva de género "es una asignatura pendiente", ha abogado por "avanzar en programas de formación, de reciclaje, de perspectiva de género y de perspectiva de víctima".

En esta línea, ha asegurado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez ya se está trabajando para allanar el camino que de la víctima tanto para la denuncia como para el proceso. "La justicia funciona y esto no ha acabado", ha destacado Delgado.

Así, ha explicado que la libertad condicional acordada "es una medida cautelar" al apreciarse que no existe riesgo de fuga o de que vayan a eludir la acción de la justicia y "no de fondo" y ha declinado pronunciarse sobre un caso en el que no existe sentencia firme y está recurrida tanto por la Fiscalía como por la acusación particular.

En cualquier caso, ha subrayado que los hechos probados en la sentencia condenatoria son "gravísimos" y avalan "completamente" el testimonio de la víctima. "Por otro lado, tenemos la grandeza del Estado de Derecho", ha apostillado para incidir en que los tribunales se han pronunciado sobre una medida cautelar.