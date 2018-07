La fiscal pide siete de años de cárcel para el presunto yihadista de Pinto por captar musulmanes para hacer la yihad

Publicado 20/06/2018 14:12:14 CET

Su defensa pide la absolución y denuncia ante el tribunal sesgo ideológico por ser musulmán: "Se le está impidiendo pensar"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Susana Landeras ha elevado a definitiva este miércoles su petición de siete años de cárcel por delito de colaboración con organización terrorista para el ciudadano marroquí Aziz Zaghanane, al "quedar probado" que intentó captar musulmanes de la madrileña localidad de Pinto, donde reside, para adoctrinarles y prepararles para la yihad "en cualquier momento".

En esta tercera y última sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional, la representante del Ministerio Público ha dicho que ha quedado "plenamente acreditado" que pretendía adoctrinar a la comunidad musulmana del lugar, llegando incluso a llamarles a "horas intempestivas" para ver si habían realizado en rezo y controlar cada uno de sus movimientos.

En la exposición de sus conclusiones, la fiscal ha apuntado que él mismo reconoció la autoría de los mensajes publicados en su cuenta Facebook, los cuáles editaba antes de difundir con el fin de conseguir una mayor difusión. A su juicio, trató de pedir "colaboración directa" con la yihad a través de la publicación de determinado material visualizado en la vista de hoy y relacionado con combatientes sirios.

También ha razonado que el acusado "se iba transformando" en el viaje de vuelta en tren de su trabajo en Madrid capital, hasta conseguir una imagen mucho más acorde a la función de liderazgo que ejercía en el grupo y que esa posición de supremacía la comenzó ejerciendo con el adoctrinamiento de Jdey Hicham, el cual, tras "el lavado de cerebro", se dedicó también a captar a Anas Balla y Mohussen Balla. Estos tres acusados reconocieron los hechos que se les imputa y alcanzaron acuerdo de conformidad en la primera sesión de juicio.

De Ana Marilu Reyna, la otra acusada por integrar esta estructura jerarquizada y pareja de Zaghanane, Landeras ha pedido también que se le imponga la pena de un año y seis meses de prisión por delito de enaltecimiento porque no se limitó únicamente a compartir vídeos en su cuenta personal de las redes sociales sino que "entró a ensalzar, alabar y publicitar determinadas conductas de carácter violento".

SE LE HA HECHO UN DAÑO "DESCOMUNAL"

Tras ella, ha tomado el turno de palabra el letrado de estos dos acusados, Jacobo Teijelo, que ha pedido la absolución de sus clientes afirmando que las acusaciones formuladas contra ellos "no tienen ningún sentido" y que se le ha hecho un daño "descomunal" al acusado, que lleva en prisión provisional más de dos años.

El letrado ha denunciado que no hay pruebas que demuestren las acusaciones de la Fiscalía y que se está impidiendo que un musulmán con carrera y doctorado piense. En lo que respecta a los vídeos difundidos, la defensa afirma que aparecen bandos de combate como son el Ejército Libre Sirio y el Frente Islámico que "nada tienen que ver con el Daesh. "Cualquier imagen de la guerra de Siria no es del Estado Islámico; eso se puede decir en una cafetería pero no vale cualquier cosa",ha apuntado.

"Estos vídeos no son idóneos para que me radicalice ni en 100 años. Lo que haré será quedarme dormido porque son aburridísimos", ha dicho el abogado que insiste en que no ha salido "ni una palabra" de las conversaciones que mantuvo en el grupo de chat integrado por el resto de la comunidad musulmana de Pinto.

"UN SEÑOR DE 146 KILOS DURA EN SIRIA 10 MINUTOS"

También ha desmentido que en el viaje de regreso a casa en tren se convirtiera en un "terrible personaje" mientras que en lo que respecta a sus entrenamientos del gimnasio -a juicio de la fiscal dedicados a adquirir fortaleza física para ir a combate-- se trata de una acusación "incoherente" ya que ni el propio agente que declaró como testigo ha podido aclarar a qué gimnasio concreto acudía. "Un señor de 146 kilos en Siria dura diez minutos. No puede ser, no tiene ningún sentido".ha apostillado.

De Reyna, quinta acusada en este procedimiento, Teijelo ha asegurado no hay ni una acción constitutiva de delito y pese a ello ha estado en prisión provisional en la cárcel de Brieva (Segovia). Ella, por su parte, ha hecho uso del turno de última palabra que le ha brindado el tribunal y ha expuesto con lágrimas en los ojos que su calvario comenzó con la detención de su marido el 3 de mayo de 2016 por parte de agentes que irrumpieron en su domicilio y que les apuntaron con armas a ellos y a sus hijos pequeños. Tras su intervención, el juicio ha quedado visto para sentencia.