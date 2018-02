La fiscal preguntó a Forcadell si tenía conocimiento de que el Gobierno catalán tuviera cuentas en Andorra

Actualizado 09/02/2018 15:47:58 CET

Condenó la violencia de manera genérica pero dijo que no la vio en los "dos minutos" que estuvo en la concentración ante Economía

La Fiscal del caso que se sigue en el Tribunal Supremo contra el 'procés' preguntó a la expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, si tenía conocimiento de que el Gobierno catalán tuviera cuentas en Andorra. Según la declaración de Forcadell ante el TS, a la que ha tenido acceso Europa Press, ésta condenó la violencia de manera genérica y dijo no haberla visto ni en las votaciones del 1 de octubre, ni en la concentración ante el Departamento de Economía donde reconoció que había estado "dos minutos".

La fiscal Consuelo Madrigal realizó un largo interrogatorio a Carme Forcadell el pasado nueve de enero y en la parte en la que la estaba preguntando por las finanzas del Diplocat, introdujo una cuestión sobre si ella tenía conocimiento de que el Gobierno de Carles Puigdemont tuviera "cuentas corrientes en Andorra". La expresidenta del Paralmento catalán respondió con todo de sorpresa: "No, señoría. No".

También dijo desconocer el dinero empleado por el Diplocat en las 'embajadas' cuando fue interrogada por el Ministerio Público si sabía que en el Presupuesto de la Generalitat se habían destinado 35 millones a estas delegaciones de Cataluña en el exterior y que de esa cantidad, 23 millones fueron a gastos de personal y funcionamiento y solo 12 para acciones concretas.

NIEGA CONOCER SENTENCIAS DEL TC CONTRA EL DIPLOCAT

Carme Forcadell tampoco conocía, según declaró, las sentencias del Tribunal Constitucional en las que apreciaba invasión de competencias de la Consejería de Interior y en las que prohibía asignar partidas presupuestarias a las llamadas 'embajadas'.

La expresidenta del Parlamento catalán negó ante el juez haber participado en la campaña para el referéndum ilegal del 1-O e incluso dijo no acordarse de la hoja de ruta aprobada por la ANC cuando ella era presidenta de la asociación independentista o los acuerdos firmados con Omnium, ERC, Convergencia, Ómnium y la AMI en marzo de 2015 para la realización de un proceso independentista.

A lo largo de toda su declaración repite en muchas ocasiones que ella rechaza la violencia y que está dispuesta a renunciar a sus ideas si eso comporta violencia.

Si embargo, cada vez que la fiscal la preguntaba si le había parecido violencia la concentración de 40.000 personas ante el Departamento de Economía para impedir la acción de la Comisión Judicial, en la que se destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil, ella se escudaba en que sólo estuvo allí "dos minutos" y que no vio nada, solo gente "cantando" y "con claveles en la mano". Incluso añade que si hubiera visto violencia lo habría denunciado.

También asegura que no vio violencia en las personas que fueron a votar el pasado 1 de octubre en el Colegio electoral de Tarrasa en el que ella fue a votar.

Pero la fiscal la cuestiona de manera insistente si supo lo que había ocurrido tanto en la concentración de la Consejería de Economía, como en el registro de Unipost --donde unos manifestantes intentaron impedir la entrada al a comisión judicial--, el corte de la A-7 el día de la huelga general, la concentración de tractores ante la Delegación del Gobierno y las votaciones del 1-O cuando se intentó impedir que las Fuerzas de Seguridad accedieran a los colegios electorales.

NO VIO NADA

Según la versión de Forcadell, se enteró de todo ello por la prensa y la televisión, pero insistió en que ella no había visto nada. La fiscal la volvió a preguntar si esas actuaciones le parecieron violencia y la expresidenta del Parlamento catalán repetía que ella no vio nada e incluso, con relación a la concentración de tractores, dijo: "es que no se de la manera que se hizo". Acto seguido defendió el derecho de manifestación, reunión y opinión porque, alegó, "están protegidos".

Sobre si vio violencia en el corte durante 10 horas de la A-7 respondió: "no lo se señoría, creo que depende... en general sí, señoría. Hay muchas cosas que me parecen violentas... pero yo no lo vi". Y cuando la fiscal pregunta por el acoso y amenazas a los guardias civiles y policías en varias localidades catalanas sí asegura tener conocimiento, admite que esas protestas "no" son pacíficas, para añadir que está en contra de los "escraches". "Absolutamente de todos, de los que sufrimos todos", apostilla.

En un momento del interrogatorio, el juez le pide a la fiscal que pregunte sobre los hechos, ya que Consuelo Madrigal estaba incidiendo en la valoración que la investigada hacía de los mismos. Llarena precisa: "sobre la dimensión jurídica ya hablaremos en el tribunal".

Finalmente, y antes de concluir el interrogatorio, el magistrado pregunta a Forcadell si con posterioridad a tener conocimiento de todos estos hechos que produjeron violencia había cambiado su comportamiento, dado que ella había afirmado que estaba dispuesta a renunciar a sus ideas si ello suponía violencia.

Sin embargo, la expresidenta de la Cámara regional no responde y se escuda en que ella sólo vio vehículos dañados y fue por la noche, en la tele. "Pero yo no se en qué circunstancias y no vi ningún otro acto de violencia", recalca para volver a añadir que está "en contra de la violencia, radicalmente en contra" y que "jamás" ha promovido ningún acto de insurrección violenta contra las instituciones del Estado.