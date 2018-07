El Gobierno pide a Ciudadanos que salga de las "trincheras" y busque soluciones a la cuestión catalana

Publicado 20/06/2018 11:31:27 CET

La ministra de Política Territorial aclara que llegar a consensos no significa "venderse"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha instado este miércoles a Ciudadanos en el Congreso a colaborar en la búsqueda de soluciones a la cuestión de Cataluña en vez de seguir "en las trincheras" tratando de "alimentarse electoralmente del problema".

"Solo siendo ambiciosos podremos llegar a algo. Si no hacemos nada, seguro que no nos equivocamos, pero tampoco aportamos ninguna solución al problema que tenemos encima de la mesa", ha declarado Batet en la primera sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Pleno de la Cámara Baja.

Así ha contestado cuando el portavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, le ha preguntado cómo pretende "regresar" al Estatuto de Cataluña previo a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que declaró inconstitucionales 14 artículos del texto. Según ha indicado Girauta, la ministra suscribe la teoría según la cual el origen del proceso independentista está en esa sentencia.

Batet ha explicado que el Gobierno "no pretende legitimar nada ni volver o revisitar" el Estatut, sino simplemente "explorar una línea" que el alto tribunal abría en su sentencia al indicar que anulaba esos 14 preceptos no por su contenido, sino porque se referían a materias que debían ser reguladas mediante leyes orgánicas al afectar a todas las comunidades autónomas y no solo a una.

Tras subrayar que el Ejecutivo de Sánchez defiende la Constitución, todos los estatutos de autonomía y el ordenamiento jurídico en su conjunto, la ministra ha apostado por "buscar soluciones y vías de acuerdo". "Optar de nuevo por la política y por el diálogo, que no quiere decir ceder, quiere decir llegar a consensos, que no quiere decir venderse", ha afirmado.

"La pregunta es si ustedes están dispuestos a asumir el reto de sumarse a las soluciones o si quieren mantenerse en las trincheras para alimentarse electoralmente del problema", ha planteado a los diputados de la formación naranja.

DIFICULTAD DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Girauta ha afeado a Batet su afirmación de que la Constitución de 1978 ya no responde adecuadamente a "los problemas de la inmensa mayoría de la sociedad" y que por ello es necesario reformarla, teniendo en cuenta que su partido, el PSC, "fue sancionado por el PSOE por votar a favor del derecho de autodeterminación" en el Congreso y encabezó una manifestación contra la sentencia del TC.

Además, el portavoz parlamentario de Ciudadanos le ha recordado que su grupo "no tiene ni siquiera la mitad de una mayoría absoluta" en la Cámara y que "es imposible alcanzar ni los dos tercios ni los tres quintos" de los votos que se precisarían para poder modificar la Carta Magna.