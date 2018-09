Las portadas de los periódicos del miércoles 12 de septiembre de 2018

Actualizado 12/09/2018 0:05:36 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El independentismo recurre a la Diada para ocultar su división"; "La ministra de Sanidad dimite por las irregularidades en su máster"; "Orbán divide a los populares europeos en su desafío a la UE"; "El hambre en el mundo repunta por el clima y los conflictos".

EL MUNDO: "El Gobierno hace agua"; "Borrell se suma a la Diada y critica al juez Llarena por la prisión de los líderes del 1-0"; "El separatismo llena las calles contra el Rey y los jueces"; "La nueva España de Luis Enrique fulmina al sumbcampeón del mundo (6-0)".

ABC: "Sánchez vuelve a rectificar y deja caer a Montón"; "17.00h El presidente: "Está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo": "En cuatro horas se acumulan las pruebas de plagios y manipulaciones de su máster y aumenta la presión de cargos del PSOE y del Gobierno"; "La ministra de Sanidad: "He sentido siempre su apoyo. Para que mi situación no influya le he presentado mi dimisión"; El presidente: "Tu decisión, valiente, te honra".

LA VANGUARDIA: "Marea por los presos"; "El independentismo mantiene el pulso y moviliza a un millón de seguidores, según la Urbana" ; "Montón dimite tras revelarse que plagió su trabajo de máster"; "Una ola sonora en la Diagonal"; "Diada vibrante, diálogo pendiente"; "

EL PERIÓDICO: "Aferrados al 1-0"; "Séptima Diada masiva del independentismo"; "La ANC se distancia de Torra"; "El Supremo dictará sentencia del 'procés' tras las municipales"; "Montón dimite por las irregularidades con su máster".

EL CORREO: "Cae el segundo ministro de Sánchez en cien días tras dimitir la titular de Sanidad"; "La OTA se extenderá a casi todo Bilbao el año que viene"; "C's pide a Torra que "no olvide a los millones de catalanes que no han salido a la calle"; "Ortuzar aconseja "diálogo" al soberanismo aunque sus líderes estén en prisión".

LA RAZÓN: "Montón dimite por Sánchez"; "La acusación de plagio

de una parte del Trabajo Fin de Máster precipitó su salida"; "El Supremo no prevé liberar a los presos antes del juicio"; "Economía confirma que habrá subida de impuestos en 2019"; "Expertos avalan la legalidad de las inmatriculaciones de la Iglesia".