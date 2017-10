El PP dice que Puigdemont puede rectificar hasta que el Senado apruebe el artículo 155 para Cataluña

Actualizado 20/10/2017 10:17:39 CET

Dice que Pablo Iglesias se "ha autoexcluido" de cualquier acuerdo constitucional con el Gobierno y el PP

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recalcado este viernes que el presidente de la Generalitat de CXataluñna , Carles Puigdemont, puede "rectificar" y "dar marcha atrás" en sus planes independentistas hasta que se celebre el Pleno del Senado en el que se aprobará de manera definitiva el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"Hasta que se celebre el Pleno, Puigdemont puede rectificar o puede volver a la legalidad constitucional, incluso puede convocar elecciones. Siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás en sus planes secesionistas, hay margen", ha señalado en declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press.

El dirigente 'popular' se ha manifestado así tras ser preguntado si la aplicación de este artículo de la Carta Magna en la Comunidad Autónoma es la última opción o que otra alternativa para afrontar el desafío soberanista catalán.

En su opinión, "es muy difícil" no acudir a este artículo constitucional ante los pasos del Gobierno catalán, pero ha avisado de que "no es una fórmula mágica", por lo que hay que aplicarlo "con prudencia" y de forma "eficaz". En cualquier caso, sostiene que el fin último de la activación del 155 es la celebración de elecciones en Cataluña para "recuperar la legalidad", y cree que, si no se aplicó ante, es porque se trata de una "artículo inédito" y "había que cargarse de razones".

PUIGDEMONT "JUEGA A LA TÁCTICA DE LA AMBIGÜEDAD"

Y ha cargado contra Puigdemont porque, a su juicio, "sigue jugando a la táctica de la ambigüedad" en su segunda respuesta al requerimiento del Gobierno central, que le ha solicitado que aclare si ha proclamado o no la independencia catalana contestando 'sí o no'. "Podía haber dicho que no y expresarlo con claridad", le ha reprochado el diputado del PP.

También ha lamentado la "ambigüedad" de la postura del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien, a su juicio, "se ha autoexcluido de cualquier acuerdo constitucional" con el Gobierno de Mariano Rajoy y con el PP. Para Fernández-Maillo, Iglesias ha estado "más cerca" de los independentistas que "infringen la legalidad" que de los valores constitucionales.

Con estos argumentos, el 'popular' ha justificado las reuniones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con otros partidos --como PSOE y Ciudadanos-- para abordar la crisis catalana y decidir las actuaciones del Ejecutivo contra los pasos independentistas. "Está en juego la Constitución y con estas cosas no se puede jugar", ha sentenciado.