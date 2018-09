Rajoy sobre la contabilidad B del PP y los sobres de dinero negro: "Ni la conocía ni los he recibido"

Actualizado 26/01/2015 22:05:34 CET

"Me niego a debatir con el señor Bárcenas cuanto tenga a bien hacer unas declaraciones. Es hora de los tribunales"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado conocer la existencia de una contabilidad B en el PP ni haber recibido sobres con dinero negro, afirmaciones hechas por el extesorero de su partido Luis Bárcenas al salir de prisión tras 19 meses preso, quien apuntó directamente a Rajoy.

"Le puedo asegurar que ni yo ni los dirigentes del partido que conozco tenían la más remota idea sobre esto. A lo mejor era la contabilidad de alguien; la del PP, nunca", ha dicho el presidente en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

Rajoy no ha hecho mención a este asunto este fin de semana en la Convención Nacional que ha celebrado el PP y que comenzó el viernes nada más salir Bárcenas de prisión y decir sus primeras palabras.

Hoy ha explicado que se niega a debatir con el extesorero "cuando tenga a bien hacer declaraciones" y que es "la hora de los tribunales" y de sentar las bases legales para que algo así "no vuelva a ocurrir".

Pero preguntado directamente si él conocía la existencia de una contabilidad paralela a la legal y si cobró dinero negro, el presidente ha respondido: "Ni la conocía ni lo he recibido".

"ENTIENDO A LA GENTE"

Mariano Rajoy ha defendido que su partido no ha tardado en condenar los casos que ha conocido y que Luis Bárcenas ya no es miembro ni trabajador del partido. Sí ha admitido que quizá no han reaccionado con la "rapidez debida", pero ha insistido en que los 'populares' y su Gobierno han demostrado "determinación, ganas y coraje" contra la corrupción.

En cualquier caso, ha comprendido el enfado de la gente y ha esperado que los cambios legislativos emprendidos eviten casos en el futuro y obliguen a la devolución del dinero robado. "Aunque creo que estamos vacunados todos para mucho tiempo", ha añadido.