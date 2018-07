Rajoy dice sobre Rato que el Gobierno ha hecho "todo lo que tenía que hacer" y que "las instituciones funcionan"

Actualizado 27/04/2015 11:34:46 CET

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este lunes que su Ejecutivo ha hecho "todo lo que tenía que hacer" en relación al caso que afecta al exvicepresidente Rodrigo Rato, al tiempo que ha defendido que "las instituciones en nuestro país funcionan".

"Las cosas son como son y lo mejor que podemos hacer es dejar que sean las instituciones responsables las que tomen las decisiones sobre este asunto porque es bueno para ellas, y que Rato se pueda defender de las acusaciones que se han hecho de la mejor manera. El Gobierno ya ha hecho todo lo que tenía que hacer", ha afirmado durante su intervención en el X aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press.

En este sentido, Rajoy ha aseverado que él ya ha dicho sobre esta cuestión "todo lo que tenía que decir", después de reconocer que Rato fue un "compañero" suyo y de otros miembros del Gobierno, que "hizo una gran gestión en su día". "Ya he dicho que no iba a adelantar acontecimientos y que las instituciones de nuestro país funcionan", ha reiterado, al ser preguntado sobre cómo va explicar el PP esta cuestión a su electorado para no perder apoyos.

A este respecto, el presidente del Gobierno ha defendido que aunque su partido ha tenido "problemas de corrupción que han aparecido a la luz pública que sin duda alguna al PP le han hecho mucho daño", han sido capaces de "tomar decisiones importantes", y "todas las personas que se han visto involucradas en acontecimientos como esos ya no están hoy en el PP".

"INDEPENDENCIA" DE LAS INSTITUCIONES

"Hemos aprobado un paquete de leyes como no se ha hecho nunca desde 1977 en España, otra cosa es que no hayamos sabido explicarlo bien, pero desde el punto de vista de prevenir esos acontecimientos hemos dado pasos adelante importantes", ha destacado, para añadir que "las instituciones que tienen algo que decir en la lucha contra la corrupción han funcionado con independencia".

Así, ha insistido en que han hecho "todo cuando estaba" en sus "manos". "Seguiremos haciendo todo aquello que sea útil pero de la misma manera que digo esto tengo que decir que no puedo aceptar que se genere un halo de sospecha o que haya una sospecha general de que todos los que nos dedicamos a esta noble actividad como es la política seamos personas que hacen lo que no se debe hacer", ha denunciado.

"Es muy importante que la mesura, la sensatez, el sentido común y el equilibrio a la hora de juzgar se vaya imponiendo en nuestro país. Insisto en que esas cosas llevan a cierto desgaste pero de la misma manera que digo esto yo he de decir que el PP ha ganado las elecciones europeas el año pasado", ha recordado.