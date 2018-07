Robles cree que "la escenificación religiosa no procede" en lo institucional, aunque hay tradiciones que respetar

Publicado 18/06/2018 11:21:30 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que "la escenificación religiosa no procede" en los actos institucionales y políticos, aunque considera que hay tradiciones que se deben respetar porque son "acervo cultural" pese a que respondan a la misma motivación religiosa.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Robles respondía así sobre si su ministerio pondrá a ondear las banderas a media asta cuando llegue la Semana Santa, un gesto que mantuvo su predecesora en el cargo y que el PSOE criticó por inapropiado en un Estado aconfesional.

Sin responder directamente a la pregunta, Robles ha afirmado que "las manifestaciones religiosas tienen que quedar en el ámbito de lo privado y la escenificación religiosa no procede". "Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos lo que entra en el ámbito religioso con lo público", ha comentado.

Sin embargo, sobre si esta posición implica suspender, por ejemplo, la participación de la Legión en las procesiones de Semana Santa, Robles, sin entrar en el caso concreto, ha señalado que "hay que diferenciar los aspectos que tienen un contenido político o institucional que no hay que mezclar con lo religioso y luego habrá que ver las tradiciones en cada caso".

"No me atrevo a decir --ha señalado sobre el caso particular de la Legión--, porque hay determinadas cuestiones que son tradiciones. Yo estuve en el Ministerio de Interior y Justicia y cuando llegaba la Semana Santa se daban indultos por cofradías y eso es una tradición. Las tradiciones hay que mantenerlas y hay que respetarlas y suponen un acervo cultural", ha planteado.

En la misma línea, ha reconocido que no se atreve a comentar el caso "porque cuando uno cuando llega a un sitio se supone que tiene que saber de todo y hay que ser muy humilde para darse cuenta de que no sabes casi ni de lo tuyo".