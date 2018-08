Sánchez dice que no tiene "ninguna duda" sobre las explicaciones del CNI sobre Corinna y avisa: "No aceptamos chantajes"

Publicado 26/07/2018 21:57:27 CET

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que no tiene "ninguna duda" de las explicaciones ofrecidas por el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso sobre las actuaciones del servicio de inteligencia en relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein y sus acusaciones al Rey emérito de presuntas irregularidades fiscales.

Así lo ha asegurado Sánchez al ser preguntado al respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en La Moncloa junto al jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, tras la reunión que han mantenido este jueves.

De hecho, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que el Estado no va a aceptar "ningún chantaje", tras reafirmar, al igual que ya hizo la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, tras escuchar al CNI, que no tienen "ninguna duda" de sus explicaciones.

"El Gobierno de España desde luego no tiene ninguna duda sobre los extremos de la comparecencia del director del CNI y lo traslado a los medios: No hay ninguna duda de que no vamos a aceptar ningún chantaje al Estado. Ninguno", ha sentenciado.