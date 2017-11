Los cinco acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016 se declaran inocentes

Actualizado 13/11/2017 15:28:09 CET

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comienza el juicio por la supuesta violación grupal en Sanfermines dilucidando las cuestiones previas

Colectivos feministas apoyan a la víctima de la supuesta violación grupal y piden un juicio "limpio y justo"

Uno de los abogados de tres acusados por la supuesta violación grupal dice que se van a declarar inocentes

Los cinco acusados por la supuesta violación grupal en los Sanfermines de 2016 se han declarado este lunes inocentes de los hechos de los que se les acusa.

En la primera sesión de la vista oral del juicio por la supuesta violación grupal, que ha comenzado esta mañana en el Palacio de Justicia de Pamplona, los cinco acusados han tomado la palabra y se han declarado no culpables de los delitos de los que se les acusan.

A preguntas del presidente del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, los cinco procesados han manifestado ser inocentes del delito de agresión sexual a una joven madrileña, mientras que uno de los acusados se ha reconocido culpable del robo del móvil de la joven.

Así lo ha afirmado ante los medios de comunicación el abogado defensor de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra, tras finalizar la primera sesión del juicio, que se prolongará nueve sesiones más, hasta el 24 de noviembre.

Martínez Becerra ha señalado que "todos se han declarado inocentes, exceptuando una persona que ha reconocido la sustracción del móvil, más allá de su valoración jurídica". "Todos han reconocido que son inocentes y a partir de ahí se iniciará el procedimiento", ha señalado, para agregar que "dentro de la buena fe procesal que todos consideramos que va a llevar el mismo y desde el respeto a todas las partes vamos a practicar todas las pruebas pertinentes".

Ante gran expectación mediática, el letrado ha señalado que "es criterio de esta defensa y entiendo que del resto también no hacer declaraciones a lo largo del procedimiento teniendo en consideración que el magistrado ha entendido que las sesiones son secretas, por lo tanto no parece lógico que nosotros vayamos a hacer valoraciones de cada una de las actuaciones diariamente, no tiene sentido".

Ha señalado Martínez Becerra a los medios, en la puerta del Palacio de Justicia, que "el día que termine el procedimiento haremos unas valoraciones generales de lo que ha ocurrido en el procedimiento y sí explicaremos cómo se ha desarrollado y cuál es nuestro criterio de valoración en relación con las pruebas practicadas".

La de hoy ha sido la primera jornada y en ella se han expuesto las cuestiones previas, entre ellas, la petición de la Fiscalía de que los acusados declaren los primeros en este juicio en lugar de los últimos, y la petición de la defensa de que no estuvieran personadas en la causa las acusaciones populares, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, ambas desestimadas.

Sobre estos asuntos, el abogado ha señalado que "todo va a ser exactamente igual, se va a desarrollar de acuerdo con cómo se planteó desde el tribunal en primera instancia" y ha comentado que las acusaciones populares se mantienen en el proceso.

"Remitiéndome a lo anteriormente dicho no voy a comentar cómo se han desarrollado las cuestiones previas, no voy a hacer ninguna valoración porque entendemos que por respeto a todas las partes y al tribunal no debemos hacerlo", ha expuesto.

La primera sesión de la vista oral ha comenzado a las 10.15 horas y ha finalizado a las 14.25. A la una menos cuarto se ha realizado un receso de tres cuartos de hora para que el tribunal dilucidara sobre las cuestiones previas planteadas. Para finalizar la sesión, el tribunal ha preguntado a los acusados cómo se declaraban ante los delitos imputados, a lo que han respondido que inocentes, salvo uno de ellos que se ha declarado culpable de sustracción del móvil de la joven.