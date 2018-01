Laura Pérez asegura que "está muy tranquila" y atribuye su suspensión de militancia a una "maniobra de acoso político"

Publicado 19/01/2018 14:16:17 CET

PAMPLONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha asegurado que está "muy tranquila" después de que la Comisión de Garantías Democráticas de la formación morada le haya suspendido cautelarmente de militancia y de sus portavocías institucionales tras "observarse posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones como cargo electo".

En declaraciones a los medios, Pérez ha considerado "un despropósito" esta medida que responde, en su opinión, "a una maniobra de acoso político", y ha afirmado que las acusaciones de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Navarra "en absoluto se corresponden con la realidad".

Pérez ha señalado que va a estudiar "punto por punto los 50 folios de expediente, porque parece que algunos se toman mayor molestia en hacer esta denuncia que en sus propios trabajos orgánicos e institucionales" y ha indicado que "llegado el momento ya me defenderé".

"Mi cargo es político y parlamentario, desempeño un cargo institucional, de militante y de participante en la sociedad civil, y es lo que siempre he intentado coordinar, que me parece que es la clave de Podemos: estar en la calle y en las instituciones", ha explicado.

Para Laura Pérez "este tipo de actuaciones, sobre todo viniendo de la Ejecutiva del propio partido, me parece que no son las más ajustadas y eso sí que implica incumplir el código ético porque al menos que me hubieran dado la opción de defenderme antes de comunicar públicamente mi expulsión que no es real".