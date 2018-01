El Gobierno califica de "positivo" el balance de la feria que afianza a la región en turismo interior

Publicado 22/01/2018 12:29:51 CET

La región avanza como destino internacional con Coetur y el lanzamiento por la web y redes chinas

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, y el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés, han valorado la participación de La Rioja en Fitur 2018, calificándola de "positiva" y han destacado que La Rioja "se ha consolidado como una comunidad de referencia en turismo interior y se ha impulsado como destino internacional con la celebración de Coetur en mayo y el lanzamiento de la web y las redes chinas".

La consejera ha apuntado que durante la Feria "el nuevo estand de La Rioja ha abierto al mundo sus recursos turísticos más preciados y característicos. En el escaparate internacional de Fitur, que este año ha batido su récord de participación, La Rioja ha proyectado toda su esencia en estos cuatro bloques: el enoturismo y el gastronomía, la naturaleza y el turismo activo, el Camino de Santiago, y la cultura y el patrimonio, además de estar en contacto permanente con las Oficinas de España de turismo en el exterior".

El enoturismo y la gastronomía dan fama internacional a esta región, que ha ofrecido 18 degustaciones de alimentos riojanos (Queso Camerano, embutido riojano, recreaciones de Calle Laurel y Calle San Juan, el pastel ruso de Alfaro, chocolate, gominolas, cócteles), seis catas de vinos de la Denominación de Origen Rioja y tres jornadas de cocina en vivo en el transcurso de esta feria internacional. Además, el bar institucional ha servido diariamente vinos institucionales de Viña Grajera (reserva ecológico, crianza y blanco).

Los visitantes profesionales y el público general que ha visitado el estand también ha podido reconocer otros rasgos que caracterizan a esta Comunidad Autónoma. La Rioja se ha presentado en Fitur 2018 como destino natural privilegiado para el turismo activo. Es una región diversa que se puede recorrer a pie, disfrutar en bicicleta (forma parte de la ruta Eurovelo1), incluso sobrevolar en un globo aerostático. Cinco actividades diferentes han hecho hincapié en el valor de estos recursos propios.

El Camino de Santiago es un corredor turístico de gran valor para La Rioja. El Gobierno de La Rioja ha destacado en tres presentaciones su atractivo como experiencia, como ruta, como desafío y como puerta abierta a visitantes de todo el mundo. Asimismo, ha presentado la próxima edición de la Media Maratón del Camino y el cuento ilustrado y multimedia 'Buen camino'.

La Rioja también ha presumido de cultura y patrimonio como esencia artística e histórica en más de una decena de actividades. El propio Camino de Santiago, San Millán de la Cogolla como cuna del castellano, la ruta de los monasterios, los productos artesanos, el folclore (Danzadores de Anguiano), la belleza medieval de Briones, el castillo de Nalda, el pasado (Reino de Nájera) y el presente (turismo de festivales y de compras) son solo algunos de sus emblemas. Además, el estand riojano organizó el sábado dos talleres familiares de pintura textil con motivos regionales.

MARCA RIOJA

La marca Rioja es cada vez más global. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, ha destacado que esta Comunidad acogerá durante el próximo mes de mayo (días 23 y 24) el Congreso Europeo de Turismo Rural (Coetur), la cita más importante del calendario continental en 2018. De igual modo, el Gobierno de La Rioja ha activado la web turística en chino (www.visitlarioja.cn) y ha iniciado la actividad digital en perfiles creados por La Rioja Turismo en las redes sociales chinas. Estos dos hitos consolidan a La Rioja como destino internacional en Europa y abren la puerta de China a numerosas empresas riojanas.

La 38 edición de FITUR, que se ha celebrado en Madrid entre el 17 y el 21 de enero, ha recibido a 251.000 personas, la cifra más alta de su historia (un 2,5 por ciento más que el año pasado). 140.120 profesionales (7.700 periodistas) procedentes de todo el mundo han participado activamente durante estos cinco días de feria internacional.

El nuevo estand de La Rioja, muy concurrido durante todas las jornadas, ha distribuido material impreso con más de 200 referencias turísticas, tanto institucionales como privadas. El folleto más demandado ha sido el de La Rioja Apetece, mientras que la información más solicitada ha sido la relacionada con la gastronomía y el mundo del vino, especialmente, y los monasterios. Durante el fin de semana, Dino, la mascota de El Barranco Perdido, ha estado repartiendo información sobre el parque de paleoventura de La Rioja.

Estudiantes de Turismo de la Universidad de La Rioja, del Instituto D'Elhuyar y del Centro Integrado de FP de Santo Domingo han participado en la atención a los visitantes del estand y en la difusión de los recursos turísticos riojanos. Por su parte, alumnos de restauración del Centro Integrado de Formación Profesional de Santo Domingo de la Calzada han atendido el bar institucional.

Las actividades de cocina en directo, protagonizadas por miembros del Cooking Team, y las posteriores degustaciones, así como las numerosas catas incluidas en el programa, han acaparado el interés de numerosos visitantes. También ha suscitado mucha curiosidad la experiencia virtual en las pistas de esquí de Valdezcaray.

La presencia de La Rioja ha tenido una importante repercusión mediática gracias a la cobertura de numerosos medios de comunicación y a la realización de programas en directo para radio y televisión (Cadena Ser, Cope, RTVE).

VISITAS Y ENCUENTROS

El expositor riojano ha recibido las visitas del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; de la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían; del presidente del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), Miguel Mirones; del director de Turespaña, Manuel Butler; de consejeros y directores generales de varias CCAA, de directores de oficinas españolas en el mundo y de distintos alcaldes de ciudades españolas.

El director general de Turismo y Cultura, Eduardo Rodríguez Osés, y el personal de La Rioja Turismo han mantenido encuentros profesionales con directores de oficinas españolas de turismo en el extranjero: Helsinki, Zurich, Moscú, Holanda, Brasil, Bruselas, Roma, Francia, Nueva York, Frankfurt, Argentina, Berlín, Portugal, Miami, Irlanda y Londres.

Del mismo modo, durante estos cinco días de feria, ha habido reuniones con múltiples operadores y agencias online nacionales e internacionales: Eurovelo Extremadura, Get in Across Marketing, CN Travel, New Business, Tierras de Iranzu, Holiday Check, Spain through its wineries, Shop Wine and Dine, Scotland Travel, Cork&Fork, SRC Reisen, Oxala Travel Group Spain, Mundial Tours, Bader Kulturreisen, Mystreetbooks, Ruralka, In Media, eDreams, Proyecto Bloguero Gold, Traveler, TUI, Sitios de España, Amazing Tourism, Cito System, Segittur, Movelia, Escapadarural.com, Easyvoyage, Ctrip, Itinerarybox, ATM Mobile Apps, Turistrip, Tuscasasrurales.com, DCS Infraestructuras, LocalTerminal y W2M Iberostar.

Posteriormente, el stand riojano, en formato "más reducido", participará en ferias turísticas en Pamplona, Berlín, Barcelona, Bilbao o Valladolid.