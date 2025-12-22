El 90.693, tercer premio del Sorteo de Navidad, deja 250.000 euros en Mojácar y El Ejido (Almería)

Un niño del Colegio de San Ildefonso, canta el tercer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693, cantado a las 11,12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla, ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, y ha dejado en los municipios de Mojácar y El Ejido (Almería) un total de 250.000 euros, tras la venta de cinco décimos.

En concreto, cuatro décimos, premiados con 200.000 euros, se han vendido en el estanco 'Juana Torres' de Mojácar, mientras que otro décimo, dotado con 50.000 euros, se ha despachado en Lotería 'Las Norias', en el municipio de El Ejido, en la carretera de La Mojonera.

Según ha explicado a Europa Press Víctor, responsable de la administración ejidense, en el establecimiento "van a estar celebrándolo con champán" tras conocerse el reparto de este premio, que ha definido como "una alegría en estas fechas", al tratarse de uno de los más destacados del sorteo celebrado este lunes.