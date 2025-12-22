Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 | Directo: noticias, números premiados y resultados oficiales

Archivo - Varios hombres preparan el bombo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra este 22 de diciembre, con millones de personas pendientes de conocer los números premiados y el reparto del sorteo más popular del año.

En total, el sorteo reparte 2.772 millones de euros en premios, una cifra que aumenta en 70 millones respecto al año pasado, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

Sigue en directo el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: