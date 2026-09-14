El acusado de intentar matar de dos puñaladas a un varón en Roquetas de Mar (Almería) niega la autoría de los hechos

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

M.W., el hombre acusado de haber intentado matar a otro de dos puñaladas en el portal de su edificio en Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería), ha rechazado este lunes ser el autor material de los hechos, sentido en el que se ha desvinculado del suceso e, incluso, ha afirmado desconocer quién es la víctima, que lo identificó.

Durante su comparecencia en el juicio y a preguntas de la Fiscalía, el acusado ha negado que el día de los hechos, que tuvieron lugar el 8 de marzo del pasado año, se encontrara en el número 7 de la calle Neptuno, donde se produjo el apuñalamiento por el que el Ministerio Público pide para el ocho años de cárcel ante un delito de homicidio en tentativa.

Sí ha reconocido, no obstante, que el día de su detención --casi una semana después-- sí portaba una "navaja pequeña" que tenía "para trabajar", si bien se ha reafirmado en que él no protagonizó la agresión a la víctima a raíz de una discusión sobre un supuesto amigo común, del que ha dicho tampoco saber nada.

Cabe señalar que, antes del inicio de la sesión, el acusado ha rechazado un acuerdo para aceptar cinco años de prisión con su expulsión del país en los últimos dos tercios de la condena al sostener qué él no fue el autor del delito que se le achaca.

Durante el juicio también han declarado el responsable del atestado de la Guardia Civil, quien ha señalado que el acusado fue reconocido fotográficamente por la víctima "sin ningún género de dudas", mientras que uno de los agentes de la Policía Local de Roquetas de Mar que practicó su arresto tras el aviso de la víctima ha confirmado que intervino la navaja. Ambos han admitido que la identificación y arresto se hizo a partir de las declaraciones de la víctima.

Los forenses, por su parte, han ratificado las lesiones padecidas y la gravedad de las puñaladas, con riesgo vital al causar dos neumotórax y el colapso de un pulmón, aunque no han podido aclarar si dichas heridas fueron causadas por el arma intervenida al acusado ya que examinaron a la víctima cuando las puñaladas ya estaban suturadas y no tuvieron acceso al arma.

La incomparecencia de la víctima, que no ha asistido y se torna como un testigo clave en este proceso, ha obligado a fijar una nueva sesión para el próximo 28 de septiembre a partir de las 11,00 horas.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, nacional de Gambia y en situación irregular, se aproximó entre las 4,00 y las 4,45 horas al portal del domicilio de la víctima de madrugada donde comenzó una "fuerte discusión" con él en relación a unos "problemas previos" que tenía con un amigo del perjudicado.

Así, en un momento dado y con "ánimo de menoscabar su integridad física", el acusado habría dado un "fuerte golpe en la cabeza" a la víctima con un palo de madera que portaba entre su ropa.

La agresión escaló hasta que, con "ánimo de acabar con su vida", el acusado se habría valido de un cuchillo que también portaba para apuñalar a la víctima hasta en dos ocasiones en el dorsal izquierdo, lo que hizo que perdiera la consciencia.

El perjudicado sufrió severas lesiones en la zona del tórax y el cráneo por la que necesitó asistencia sanitaria e intervención de urgencias por las que estuvo tres días hospitalizado. Además, el ataque le ha provocado varias secuelas por cicatrices.