La Junta impulsa el relevo generacional en el campo con 2.445 jóvenes beneficiarios con ayudas de 130 millones de euros

1116441.1.260.149.20260912140156 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, visitando una explotación agrícola en Níjar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha destacado el apoyo de la Junta de Andalucía al relevo generacional en el campo andaluz, destacando que el Gobierno andaluz ha concedido ayudas valoradas en 130 millones de euros a 2.445 jóvenes que se dedican al sector agrícola.

Según ha informado la Junta en una nota, durante una visita a la explotación de Rubén García Espinosa, un joven agricultor de 24 años que ha visto resuelta la concesión de una ayuda de 54.500 euros que le facilitará su establecimiento como agricultor profesional y garantizará la viabilidad de su proyecto empresarial.

Ha explicado que Rubén procede de una familia de tradición agrícola y ha asumido la titularidad exclusiva de una explotación ubicada en el término municipal de Níjar (Almería). La ayuda recibida se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac 2023-2027), una medida destinada a fomentar el relevo generacional, facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sector agrario y asegurar la continuidad de explotaciones agrícolas viables, sostenibles y competitivas.

La explotación está especializada en la producción de hortalizas bajo invernadero y cuenta con 1,06 hectáreas de invernadero multitúnel, destinadas al cultivo en regadío de hortalizas ecológicas, principalmente tomate. Dispone además de 0,17 hectáreas destinadas a las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, entre ellas almacén agrícola, embalses de riego, caminos y zonas de servicio.

Durante la visita, Fernández-Pacheco ha destacado que "el relevo generacional es uno de los grandes retos de la agricultura andaluza y apoyar a quienes deciden emprender en el campo es invertir en el futuro de un sector estratégico para nuestra tierra".

Además, el consejero ha resaltado que la Junta ha resuelto el 100% de los expedientes que cumplían los requisitos de esta última convocatoria. En total, 2.455 jóvenes agricultores y ganaderos son beneficiarios de 130 millones de euros en ayudas. El titular de Agricultura ha destacado además que el apoyo económico ya está llegando a los beneficiarios.

Por ello, la Consejería ha realizado el primer pago, correspondiente al 25% de la ayuda concedida, a jóvenes agricultores y ganaderos, por un importe cercano a los 23,4 millones de euros. Este primer abono permite a los beneficiarios --algo más de 1.700 que son los que han solicitado el adelanto-- disponer de liquidez para comenzar a desarrollar las inversiones previstas en sus proyectos.

En el caso de Almería, la Junta ha señalado que la provincia concentra el mayor número de beneficiarios de Andalucía, con un total de 441 ayudas concedidas y un montante económico que alcanzará los 23 millones de euros. Las ayudas están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 40 años y contemplan subvenciones de entre 30.000 y 80.000 euros. La convocatoria reserva además una dotación específica para favorecer la incorporación de mujeres y jóvenes ganaderos al sector agrario.

Asimismo, Fernández-Pacheco ha insistido en que el Gobierno andaluz seguirá impulsando políticas que favorezcan el relevo generacional y hagan más atractivo el campo para las nuevas generaciones. "Cada joven que apuesta por la agricultura está apostando también por el empleo, la innovación, la producción de alimentos y el futuro de nuestros municipios", ha concluido.