AEMA reconoce al Ayuntamiento de Almería por su compromiso con las personas con esclerosis múltiple

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, recibiendo el reconocimiento de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA). - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha recibido el reconocimiento de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) por su compromiso con las personas con esta patología y el apoyo a la entidad, en el marco de la gala conmemorativa de su 30º aniversario, celebrada en el Teatro Apolo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, asistió al acto, que reunió a representantes institucionales, profesionales, asociados y familias para celebrar tres décadas de trabajo en favor de las personas afectadas por esta enfermedad y avanzar en su visibilidad social.

AEMA ha querido reconocer con esta distinción el respaldo del Ayuntamiento a su actividad y su contribución a la inclusión de las personas con esclerosis múltiple.

La asociación tiene su sede en el Espacio Alma, el edificio municipal destinado a entidades sociales, desde donde presta atención especializada, asesoramiento y acompañamiento a sus socios y sus familias.

Paola Laynez ha destacado la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sociales para avanzar hacia una ciudad más inclusiva.

"AEMA es un ejemplo de constancia, resiliencia y compromiso. Durante estos 30 años ha sido un apoyo fundamental para las personas que conviven con la esclerosis múltiple y sus familias en nuestra provincia", ha trasladado.

Asimismo, Laynez ha explicado que desde el Ayuntamiento seguirán trabajando junto a las asociaciones "para favorecer la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de vida y contribuir a que nadie tenga que afrontar en soledad las dificultades derivadas de una enfermedad".

La colaboración municipal con AEMA, cuya presidenta es Isabel Martínez y es una entidad miembro de la FAAM, se desarrolla a través del apoyo a actividades de concienciación, la coordinación con los servicios municipales para facilitar el acceso a recursos sociales y la participación en iniciativas de sensibilización ciudadana. Un trabajo compartido que busca eliminar barreras y promover una inclusión real y efectiva en la vida cotidiana.

Según los datos facilitados por la asociación, alrededor de 1.600 almerienses conviven con esta enfermedad crónica, autoinmune y neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central.

La labor de AEMA resulta fundamental para ofrecer información, orientación y acompañamiento, además de promover la sensibilización social y la defensa de los derechos de las personas afectadas.

La gala del 30 aniversario ha servido para reconocer el camino recorrido, agradecer el compromiso de las personas y entidades que han apoyado a la asociación y renovar su apuesta de futuro.