Desfile del 12 de octubre 2026, en directo: recorrido, horario y última hora del Día de la Hispanidad

Día de la Hispanidad: Fiesta Nacional del 12 de octubre de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

España celebra este lunes 12 de octubre la Fiesta Nacional, una jornada en la que se han organizado actividades conmemorativas en distintos puntos del país. En Madrid tendrán lugar los actos centrales, presididos por los Reyes, con el homenaje a la Bandera y a quienes dieron su vida por España, además del tradicional desfile de las Fuerzas Armadas.

Sigue en directo la última hora de la Fiesta Nacional de España: