Supermercados abiertos el festivo del 12 de octubre: Horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl y Supercor

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Supermercado. EUROPA PRESS 28/7/2025 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 12 de octubre, se celebra el Día de la Fiesta Nacional de España, uno de los festivos nacionales marcados en el calendario laboral de todas las comunidades autónomas.

Al ser un día festivo a nivel nacional, muchos comercios permanecerán cerrados o tendrán un horario especial de apertura y cierre, por lo que conviene comprobar antes de hacer la compra qué establecimientos permanecen abiertos.

Para facilitar la búsqueda, recopilamos los horarios de los supermercados durante este lunes.

MERCADONA: La cadena de supermercados valenciana suele permanecer cerrada los festivos y domingos, en línea con su política de descanso para la plantilla. Así, los establecimientos permanecerán cerrados de forma general este lunes.

CARREFOUR: Los centros de Carrefour (hipermercados, Carrefour Market y Express) sí abrirán, aunque no todos los establecimientos. Durante el festivo contarán con su horario habitual, según cada comercio y su apertura autorizada.

DIA: Parte de sus establecimientos abrirán durante el lunes, pero pueden tener modificaciones en la hora de apertura y cierre, según la ubicación del establecimiento.

LIDL: La cadena alemana normalmente abre los festivos, aunque en un horario distinto dependiendo de la ubicación de las tiendas. La apertura suele ser desde las 09:00 hasta las 22:00 horas.

ALDI: La mayoría de sus supermercados abrirán este lunes, aunque con horarios especiales que pueden variar según el establecimiento, retrasando la apertura o adelantando el cierre.

EL CORTE INGLÉS: Muchos centros abrirán este festivo, pero la hora de apertura y cierre también dependerá de cada tienda. Durante los festivos puede abrir entre las 9:00 y las 11:00 y el cierre suele ser a las 21:00 en ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

SUPERCOR: La cadena de supermercados perteneciente a El Corte Inglés suele abrir los festivos, operando normalmente de 9:00 a 22:00. En el caso de los establecimientos Supercor Exprés, el horario puede variar según la tienda.

ALCAMPO: La cadena de supermercados suele abrir durante los festivos y se prevé que la mayoría de los establecimientos estén operativos, aunque algunos pueden aplicar horarios especiales o cierres puntuales.

AHORRAMAS: Muchos supermercados de la cadena abren este lunes, aunque algunos lo hacen con un horario reducido.