La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias y tormentas en el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería)

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja los avisos por lluvias y tormentas en la provincia de Almería ante el empeoramiento de la situación meteorológica, con el Valle del Almanzora y Los Vélez en este nivel desde las 16,00 horas de este miércoles.

Así lo recoge la web de la Aemet, consultada por Europa Press, que prevé en esta comarca precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso naranja se mantendrá hasta las 2,00 horas del jueves y las tormentas podrán llevar asociadas granizo y rachas de viento muy fuertes.

En el resto de la provincia, que comprende Poniente y Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas y el Levante almeriense, permanecen activos este miércoles avisos amarillos por lluvias y tormentas, que subirán a nivel naranja a partir de las 0,00 horas del jueves y se prolongarán hasta las 4,00 horas.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha pedido a la población extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios ante estos avisos.

Entre las principales recomendaciones, la EMA aconseja evitar las zonas arboladas y los exteriores, no cruzar áreas inundadas o con balsas de agua y mantenerse alejado de cauces, aunque estén secos, ante el riesgo de crecidas súbitas.

En caso de que resulte imprescindible desplazarse por carretera, Emergencias ha recomendado consultar previamente el estado de las vías, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de la autoridad.