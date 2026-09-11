Moreno exige al Gobierno que "asuma de una vez por todas" los gastos "reales" de las universidades de Ceuta y Melilla

1116293.1.260.149.20260911150858 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la inauguración del curso universitario en Granada, en septiembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que "asuma de una vez por todas los gastos reales de funcionamiento e inversión" de las universidades de Ceuta y Melilla, "universidades esenciales para construir sociedades de progreso, sin menoscabo de la ayuda que vamos a seguir prestándoles desde Andalucía", ya que ambas instituciones están bajo el paraguas de la Universidad de Granada (UGR).

En su discurso con motivo de la inauguración oficial del curso universitario en Granada, Moreno ha querido hacerse eco de la "durísima realidad que están viviendo los hermanos ceutíes". "Éste no va a ser un curso más. No está siendo un año más, ni un mes más, ni una semana más de lo que han tenido a lo largo de los últimos años. Está siendo semanas, días, meses, que son claramente excepcionales" porque "se ha truncado la normal convivencia que durante siglos se ha llevado en esa ciudad hermana entre cuatro culturas distintas y donde se ha truncado también la normal convivencia y el sentir de los ceutíes".

Moreno ha recordado que el rector de Granada lo es también de los campus de Ceuta y Melilla y "tengo el firme convencimiento --ha dicho-- que, desde esta noble institución, también se va a hacer un esfuerzo de colaboración, solidaridad y, por supuesto, de ayuda" porque "es buen conocedor del grave problema de infrafinanciación que arrastran ambos campus desde hace años".

En este punto, ha apuntado que existe un protocolo general firmado en 1999 que "es muy claro: la financiación corresponde al Gobierno de España igual que el Servicio de Sanidad y la Educación. Pero la realidad es que lo aportado es clarísimamente insuficiente. Y es Andalucía, la que de forma solidaria, está ayudando a ambas universidades a resistir".

El rector de Granada también se ha referido a la crisis abierta en Ceuta, una cuestión que ha calificado "de Estado". Pedro Mercado, rector de Granada, ha dejado claro que los ceutíes "no necesitan compasión" sino "estabilidad y apoyo institucional sostenido". "Ceuta y Melilla no son una carga sino una responsabilidad pública con la que Granada está comprometida".