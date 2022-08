El alcalde de Adra celebra que el encauzamiento del río esté “a un paso más cerca de hacerse realidad”

ADRA (ALMERÍA), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Adra (Almería), Manuel Cortés, ha celebrado el visto bueno de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del proyecto de construcción para la prevención de inundaciones y adecuación del río Adra. Una resolución, publicada este pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado, que hace que el proyecto, impulsado por la Dirección General del Agua, "dé un paso más, para hacerse realidad".

Este encauzamiento "dará respuesta a una de las demandas históricas de abderitanos y abderitanas", ha asegurado el primer edil.

"Es un proyecto muy importante para nuestra ciudad, ya que, gracias a la mejora de la capacidad de desagüe en un tramo del cauce del río, se reducirá el riesgo de daños por inundaciones". Así, con este proyecto "los abderitanos ganamos en seguridad ante hipotéticas avenidas de agua". Como ha explicado Cortés, "seguiremos atentos a la evolución de este proyecto, deseosos de que pronto se licite para que puedan iniciarse las obras de este encauzamiento que venimos reclamando en los últimos años a la mayor brevedad".

Este proyecto es posible gracias "al trabajo conjunto entre las diferentes administraciones", por ello, "estamos muy satisfechos con que, por fin, vaya a hacerse realidad".

Y es que cabe recordar que esta iniciativa viene precedida de múltiples peticiones y gestiones realizadas por el propio regidor a las administraciones autonómica y estatal, con el objetivo de "aunar esfuerzos en beneficio de un proyecto estratégico para el desarrollo del municipio" que tal y como ha indicado "comenzó en 2018 con la inclusión de este proyecto como infraestructura prioritaria en planes de gestión de inundación y la posterior realización del estudio de coste-beneficio" y la realización de los primeros trabajos de campo ese mismo ejercicio.

La resolución publicada en el BOE establece que "no será necesario someter el citado proyecto a la evaluación ambiental ordinaria, más exhaustiva, porque no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental". Asimismo, señala que no se permitirá "ninguna clase de obras ni acopio de materiales" dentro del dominio público hidráulico que pueda provocar contaminación del agua, tampoco los movimientos de tierras y la extracción de agua deberá contar con autorización.

El proyecto que ejecutará la Dirección General del Agua recoge diversas actuaciones, como la elevación de la rasante de la carretera A-6300 y la mejora del trazado en planta; se ejecutará una obra de drenaje trasversal a dicha carretera, que drenará el caudal que pueda desbordarse por la margen derecha del río; se recrecerá un muro de contención, que se prolongará aguas abajo. Además, está previsto ejecutar varias obras más de drenaje y reposición de servicios.