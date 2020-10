El alcalde de Roquetas (Almería) insta a la oposición a impulsar una moción de censura tras haberle pedido la "dimisión"

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha instado este martes a los grupos políticos que conforman la oposición en el municipio a que presenten una moción de censura contra él después de que desde PSOE, Cs, Vox e IU-TD-EQ se haya exigido su dimisión a raíz de la publicación de un informe de la UDEF que apunta a la presunta existencia irregularidades en la concesión de obras desde el Consistorio y la supuesta financiación ilegal de campañas electorales.

Durante su intervención en el Pleno en el turno de ruegos y preguntas, el regidor roquetero ha insistido en que actualmente no se encuentra investigado por ninguna causa, por lo que les ha urgido a que, si lo creen conveniente, impulsen una moción de censura. "Lo que tienen que hacer es ponerla, que la ley lo contempla. Pónganla y si no la ponen es que son unos cobardes", ha alentado al resto de grupos.

Desde las distintas bancadas se ha invitado de un modo u otro al alcalde a que diera explicaciones sobre la investigación policial y que determinara los motivos por los que desde el Ayuntamiento no se ha abierto una investigación interna para esclarecer las supuestas irregularidades, al tiempo que desde Vox se le ha pedido que se "fuera a casa", desde Cs que "disfrute de la jubilación" y desde PSOE e IU-TD-EQ se ha reclamado su "dimisión" directamente.

El alcalde, que gobierna junto con diez concejales del PP y el apoyo de dos ediles no adscritos que abandonaron Vox con los que suma una mayoría absoluta de 13 ediles, ha insistido en que ya se ha visto inmerso en otros procedimientos judiciales cuyas investigaciones han quedado archivadas, entre ellos, el que indagaba sobre la supuesta relación del regidor con 265 empresas prestadoras de servicios o beneficiarias que derivó en 25 piezas separadas. "Han ido archivándolas todas", ha recalcado.

"Me habéis pedido la dimisión 50.000 veces, todavía no lo habéis conseguido", ha apuntado el alcalde, quien ha ahondado en que tras los sucesivos archivos de las distintas causas nadie le haya "pedido perdón" por unas acusaciones que, según ha aseverado, solo han hecho "daño" a su familia. "Yo callo hasta que no tenga que callar, llegará el momento y me van a escuchar todos ustedes y el pueblo de Roquetas también", ha asegurado el también presidente provincial del PP.

Así, ha insistido en que él no tiene nada que decir ni ante la investigación ligada a la empresa Hispano Almería ni ante la presunta alteración de un convenio urbanístico ligado al futuro hospital de Roquetas de Mar; una situación que ha tachado de "falsa". "Qué voy a decir si no tengo nada que ver ahora mismo, y si tengo algo que ver el día de mañana, asumiré las responsabilidades", ha afirmado el alcalde, quien ha asegurado que él no tiene "nada que ver" con las presuntas ilegalidades.

El primer edil roquetero, quien ha señalado además que la justicia se pronunció conforme a sus intereses en otros asuntos como la construcción del centro comercial Gran Plaza, el Teatro Auditorio de Roquetas o la reurbanización de Aguadulce, ha asegurado que "el tiempo demostrará" que su gestión "solo beneficia al ayuntamiento".

"Esa es la gestión de Gabriel Amat, dar inversiones y trabajar por y para Roquetas", ha dicho de sí mismo antes de reconocer que "las declaraciones de medios nacionales me han hecho un daño que hasta tuve que abandonar alguna cosa".

INVESTIGACIÓN "PROSPECTIVA"

El alcalde se ha visto apoyado por los miembros de su grupo, cuyo portavoz, José Juan Rodríguez, ha señalado que durante los últimos 20 años Amat ha sido objeto de una "investigación general" por el hecho de que "pudiera haber irregularidades administrativas". "Lo que está sufriendo este Ayuntamiento es una investigación prospectiva, nunca delictiva, aquí no se ha sacado ningún delito".

Rodríguez ha acusado a los grupos de la oposición de celebrar como "una victoria" las publicaciones que se hacen eco de las investigaciones policiales cuando "es la ciudad de Roquetas la que está perdiendo", toda vez que les ha afeado que pidan "más de cien veces" la dimisión de Amat cuando los casos "han terminado siendo archivados todos y cada uno de ellos".

Con esto, ha lamentado la "persecución inaudita en la política española" que, según ha observado, se ha iniciado contra la familia del alcalde ante diferentes investigaciones de las que "nada se ha sacado", según ha recalcado al tiempo que desde el Consistorio se han "invertido más de 340 millones de euros" a través de 1.900 litaciones y se cuentan con otros 60 millones más en remanentes.

"La ciudad mira con preocupación la deriva de una oposición que se ha centrado solo y exclusivamente en destruir a Gabriel Amat como persona y como político", ha afeado el portavoz, quien cree que el resto de partidos ha tratado de conseguir "en los juzgados" lo que "no consiguen en las urnas".