La Junta impulsa la contratación de seguros agrarios con subvenciones por valor de 16,3 millones de euros

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, con el propósito de fomentar la contratación de seguros agrarios combinados por parte de los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o acuícolas de la región, ha implementado el nuevo sistema de ayudas que consiste en la aplicación de descuentos directos en el momento de la suscripción de pólizas.

Este año, la Junta de Andalucía ha destinado 16,3 millones de euros para subvencionar la contratación de seguros agrarios de alrededor de 14.000 productores andaluces dentro de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en vigor, en 2025.

Así, el Gobierno andaluz busca "garantizar la liquidez y proteger al sector primario a través de una herramienta de gestión de riesgos eficaz, pensada para salvaguardar la rentabilidad de las explotaciones frente a adversidades meteorológicas, enfermedades animales y vegetales o accidentes que puedan generar pérdidas económicas para los productores, evitando el crecimiento del endeudamiento o el abandono de la actividad agrícola y ganadera".

Esta nueva modalidad de ayudas se instauró a finales de 2023 y es gestionada por la Consejería de Agricultura, en respuesta a una petición expresa del sector para ganar liquidez, al no tener que realizar el desembolso inicial y recibir los fondos públicos posteriormente, ha indicado la Junta en un comunicado.

ALMERÍA, LA PROVINCIA CON MÁS AYUDAS

Las últimas subvenciones para la contratación de seguros agrarios concedidas por la Junta de Andalucía alcanzan un valor de 847.662 euros, habiéndose abonado en total 16,3 millones de euros para el ejercicio 2025. Estas ayudas se suman a los incentivos concedidos para este concepto por la Administración General del Estado a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

La distribución de estas ayudas por provincias posicionó en 2024 a Almería como la provincia perceptora de mayor valor de subvención, con el 23 por ciento del importe pagado, seguida de Sevilla (21 por ciento); Córdoba (19 por ciento); Jaén (12 por ciento); Granada (8 por ciento); Huelva (7 por ciento); Cádiz (5 por ciento), y Málaga (3 por ciento).