La alcaldesa de Almería defiende "seguir levantándonos contra la censura" en el acto de homenaje a 'Los Coloraos'

ALMERÍA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, la 'popular' María del Mar Vázquez, ha presidido este sábado la ceremonia de homenaje a los Mártires de la Libertad, conocidos como 'Los Coloraos', en la que ha asegurado que "hoy, como hace 200 años, nos seguimos levantando contra toda forma de presión, coacción, censura o injerencia".

El discurso del orador Jesús Vigorra, periodista y divulgador vinculado a la cultura, seguido de la ofrenda de flores a los pies del monumento denominado popularmente como 'Pingurucho', ha sido el momento álgido del homenaje en el 200 aniversario del levantamiento contra el régimen absolutista de Fernando VII y en favor de la restitución de la Constitución de 1812.

Una exposición en el Paseo, una recreación histórica, una placa en su memoria en el 'Pingurucho', este tradicional acto institucional y el futuro traslado de sus restos desde el cementerio a la base del monumento conforman el "sentido reconocimiento" de la ciudad a los 22 liberales que fueron fusilados en defensa de la palabra que más se ha repetido en la ceremonia, libertad, ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Jesús Vigorra, Premio Andalucía de Periodismo en 1998, entre otros galardones, ha afirmado que "especialmente en este momento, insistiría en la libertad de pensamiento para fomentar un pensamiento crítico frente a la calumnia y las noticias falsas que circulan inevitablemente por las redes fabricando mentiras que son engrudos en el cerebro, que dificultan el entendimiento".

"De ello sólo nos salvará el conocimiento. La ignominia más grande es profesar de ignorante cuando se han tenido los medios para estudiar", ha sostenido. Estas palabras han sido refrendadas por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien ha asegurado que "hoy, como hace dos siglos hicieron 'Los Coloraos', nos seguimos levantando contra toda forma de presión, coacción, censura o injerencia legal, política o económica que, ejercida sobre los ciudadanos, pueda socavar los derechos como hombres y mujeres libres".

Por eso, ha agregado la alcaldesa, "tenemos el deber de seguir construyendo, cada uno desde nuestras respectivas responsabilidades, una Almería de derechos y libertades". Vázquez ha considerado que "la celebración del 200 aniversario de 'Los Coloraos' nos sirve para poner de manifiesto que la Almería y la España de hoy son muy diferentes a las de aquel 24 de agosto de 1824. Afortunadamente, las ideas políticas no son hoy cuestión de vida o muerte, pero sí debemos de seguir teniendo presente que la libertad es un valor que debe ser atendido, vigilado y defendido a diario".

Por su parte, Vigorra ha afirmado que "la libertad es un tesoro para quien obra y trabaja con conciencia responsable. Por eso, siento resquemor por quienes piensan que el mundo se divide en clases económicas y en compartimentos nacionales, tribales, ideológicos, religiosos o raciales", y ha añadido que "una primera enseñanza de aquel periodo liberal es la búsqueda del conocimiento frente a la ignorancia, la tolerancia frente al dogmatismo y la defensa de la libertad siempre".

El acto, presidido por la alcaldesa, ha contado con la presencia de diferentes autoridades, entre otras, la eurodiputada del PP Carmen Crespo; la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, María del Carmen Castillo, y el presidente de la Diputación provincial, Javier A. García.

En su discurso, el periodista Jesús Vigorra se ha apoyado en diferentes escritores y pensadores, y como divulgador de la historia y la cultura, se ha sorprendido de que, fuera de Almería, no sea especialmente conocido este hecho, "al margen de los estudios, el desconocimiento es total", quizás porque "nuestros 'Coloraos' no tuvieron ni un Lorca, ni un Espronceda, ni un Gisbert, que fijarán su aventura".

Por eso, ha asumido la responsabilidad de "contribuir a la divulgación de estos hechos que sucedieron en Almería y que tienen un gran valor y un significado para mí profundo que refleja ese espíritu pionero y luchador de los almerienses". El Bicentenario del Homenaje a 'Los Coloraos' reconoce a los 22 protagonistas que el 24 de agosto de 1824 fueron fusilados en la Rambla de Belén, en su aspiración de recuperar la vigencia de la Constitución de Cádiz frente al absolutismo.

Uniformados con casacas rojas murieron en defensa de la libertad, el mismo color que ha predominado durante esta ceremonia enmarcada dentro de #AlmeríaEnFeria. "Tal día como hoy, hace 200 años, fueron fusilados 22 hombres que soñaban con liberar a esta ciudad y a España del dominio absolutista de Fernando VII, el rey felón, el mayor asesino del siglo XIX en nuestro país. Uno de los peores gobernantes, si no el peor, de los que ha tenido nuestra patria", ha refrescado la memoria el orador, quien, a la vez, ha incidido en que "en Almería se produjo uno de los primeros levantamientos contra el absolutismo, implantado en España después del trienio liberal".

Jesús Vigorra ha concluido reivindicando que los sucesos de 'Los Coloraos' no se queden sólo en el homenaje y sean una enseñanza para toda la sociedad. El periodista ha afirmado que "llegados a este punto, convengamos que no puede ser la gesta de 'Los Coloraos' sólo un final de mármol para una historia de fuego. Todo lo que perdura nace en el espíritu de la perseverancia, de la evolución y de la lucha como una maravillosa respuesta al reto de la destrucción y de la muerte. Como escribía Ana María Matute en 'Olvidado rey Gudú': "Algunas victorias no son ni gloriosas ni recordadas; pero algunas derrotas pueden llegar a ser leyendas, y de leyendas pasar a victorias".

La alcaldesa de Almería ha explicado que "esta conmemoración ha contado con el compromiso y el respaldo del Ayuntamiento de Almería y del Gobierno de España, así como el impulso de la Asociación Plataforma por la Conmemoración del Bicentenario, "a cuyos componentes quiero agradecer todo el trabajo realizado para difundir y conservar la memoria de estos hombres".

Desde el Ayuntamiento se ha querido dar el "máximo realce" a este bicentenario y, por eso, se ha colaborado en la reciente colocación de una placa que señala al 'Pingurucho' como lugar de Memoria. También se ha colaborado con la exposición de paneles divulgativos instalados en el Paseo y, "de manera especial, hemos pospuesto el inicio de las obras de remodelación de la Plaza Vieja para que así este acto pueda congregar de manera más cómoda a un mayor número de asistentes".

La regidora ha informado de que "el siguiente paso será el traslado de los restos de 'Los Coloraos' del cementerio a la base del 'Pingurucho', una vez se defina el mejor modo de hacerlo sin comprometer su estabilidad". Tras la ceremonia institucional, se ha procedido al acto popular, depositando coronas de flores a los pies del monumento, en la Plaza de la Constitución.