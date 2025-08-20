Alcóntar (Almería) tendrá una nueva casa rural mediante las inversiones del PFEA

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las inversiones procedentes del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) van a permitir la creación de una nueva casa rural en Alcóntar (Almería), cuyas obras han sido visitadas por la diputada provincial del PFEA, Matilde Díaz, y el alcalde, Antonio Ramón Salas.

Según ha especificado la Diputación en una nota, se ha invertido cerca de 60.000 euros en la rehabilitación del inmueble, lo que ha supuesto la creación de 500 jornales fundamentalmente en tareas de albañilería. Además, se ha realizado trabajos de carpinterías y revestimiento, para dar al espacio un falso techo.

Además, mediante el PFEA, se están realizando más actuaciones como la de urbanizaciones, donde se incluye la pavimentación del camino de prolongación de la calle Los Prados y la rehabilitación completa del muro perimetral del cementerio municipal, trabajos que permitirán mejorar la seguridad, accesibilidad y estética de estas áreas. Esta actuación tiene una inversión de alrededor de 75.000 euros.

De forma paralela, se está desarrollando trabajos de acondicionamiento de espacios públicos en Alcóntar, con actuaciones de limpieza y mantenimiento, desbroce, poda, plantación de especies ornamentales y arbustos autóctonos, así como trabajos de pintura en muros y elementos de cerrajería.

Estas tareas se extienden por una treintena de puntos del núcleo urbano, la barriada de El Hijate y pedanías como La Amarguilla, Los Domenes o El Aldeire, entre otros puntos del municipio, beneficiando a vecinos y visitantes con una inversión cercana a los 25.000 euros

En total, se ha invertido una inversión de alrededor de 160.000 euros en el municipio de Alcóntar, creando así más de 1.200 jornales.

"El PFEA es un valioso ejemplo de colaboración institucional en favor de los municipios entre la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, los ayuntamientos y la Diputación Provincial. Garantiza el empleo en los municipios con menos recursos y una inversión que se vuelve fundamental para el mantenimiento y la mejora de servicios públicos", ha valorado la diputada.

En este sentido, ha explicado que el PFEA es una "poderosa herramienta para luchar contra la despoblación que permiten, generar oportunidades de empleo, al tiempo que mejora las infraestructuras municipales con inversiones reales".