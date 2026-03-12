Los cazaminas de la Armada Española, capaces de neutralizar las minas acuáticas en el estrecho de Ormuz

El buque cazaminas M-35 Duero de la Armada Española - ARMADA ESPAÑOLA

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los escenarios principales en la guerra en la región de Oriente Próximo tras los ataques contra buques petroleros y mercantes que transitan la zona. Allí han ganado protagonismo los cazaminas que tratan de desactivar las bombas marítimas acuáticas que habría instalado Irán.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el que circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes, e Irán lo está utilizando para disminuir el tráfico marítimo y generar un impacto en el mercado del combustible.

En este contexto, ganan protagonismo los buques cazaminas de los que dispone la Armada. En concreto, España tiene seis cazaminas --Segura, Sella, Tambre, Turisa, Duero y Tajo, nombres de ríos españoles-- integrados en la Escuadrilla de Medidas contra Minas, que suelen desplegarse en misiones de la OTAN, aunque no se prevé su participación en la escalada en el estrecho de Ormuz, según confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios en una visita al Mando de Operaciones (MOPS) el miércoles.

La misión principal de este tipo de buques, de 54 metros de eslora y 2.000 millas de autonomía, es la detección, localización, identificación y neutralización de minas de fondo y orinque, según explica la Armada. Su dotación está formada por 6 oficiales, 11 suboficiales y 24 de marinería.

El objetivo es mantener abierto el tráfico de los principales puertos españoles y bases navales, así como posibilitar las operaciones anfibias de proyección del poder naval sobre tierra.

CONSTRUIDOS CON FIBRA DE VIDRIO

Los buques están construidos con plástico reforzado con fibra de vidrio, un material que les permite trabajar muy cerca de minas submarinas porque reduce la probabilidad de activarlas gracias a una reducida firma magnética, a la vez que les proporciona una gran resistencia al choque en caso de explosión.

Además también poseen una discreción magnética y acústica, clave en los cazaminas porque la mayoría de bombas acuáticas están diseñadas para activarse cuando detectan la firma magnética de un casco metálico de una embarcación o por el sonido que genere.

Los cazaminas españoles cuentan con un sistema de combate fabricado íntegramente en España y son buques con una "excelente" maniobrabilidad, según detalla la Armada.

Estos buques disponen de un sónar de profundidad variable y con los vehículos de control remoto "Pluto Plus" y "Miniesniper" que permiten detectar, clasificar y eliminar las minas acuáticas.

Los cazaminas españoles fueron construidos en los astilleros Navantia, en Cartagena, ciudad en la que tiene su base.