Alejandro Perera Palenzuela aborda las decisiones que se toman en la vida en 'La suerte distinta'

ALMERÍA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El autor Alejandro Perera Palenzuela ha publicado 'La suerte distinta', un libro que ha confeccionado en cinco meses y en el que aborda la vida de un anciano que vive una vida complicada al elegir un camino que no le pertenecía.

"Lo que más destaco es el resultado final que creo no defraudará y como las tramas entrelazadas llevan a éste de una manera que me parece no ha resultado forzada, además del grado de humanidad y realismo que creo he logrado conseguir en cada uno de los personajes que se desenvuelven ligeros y precisos en su ser a lo largo de la obra", ha indicado el autor en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Según el sello de autoedición, el lector va a encontrar "una lectura no muy extensa, que le resultará entretenida y fácil de leer, que le transportará a través de los personajes a otros tiempos y otras épocas, no tan diferentes de la que vivimos ahora llevándole tranquila y relajadamente a reflexionar y disfrutar con su desenlace, o la simple belleza que se encuentra entre sus páginas".

'La suerte distinta' cuenta la historia de un anciano que ha vivido una "vida complicada", que "eligió un camino que no le pertenecía" y que termina "viendo toda su vida destruida, aunque consigue transmitir que la suerte puede ser distinta siempre que uno sea capaz de tomar las decisiones adecuadas a sus descendientes".

Alejandro Perera Palenzueal (Madrid, 1979) es licenciado en Historia, funcionario de profesión y un "viajero empedernido".