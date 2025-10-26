Almería arropa el reto solidario 'El último baile' en apoyo a la fibromialgia y fatiga crónica

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Moisés Ruiz ha sido el epicentro de la solidaridad de la provincia de Almería este domingo con la celebración del reto deportivo 'El Último Baile', una iniciativa de Cuquiline Team que tiene el objetivo de apoyar a la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Crónica de Almería (Afial).

Durante doce horas continuas, los deportistas del Cuquiline Team han pedaleado sin descanso en bicicletas estáticas; además de otras actividades paralelas y un maratón de dos horas de zumba, entre otros retos solidarios. Esta iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Almería ha tenido como objetivo simbolizar la lucha diaria que enfrentan las personas afectadas por la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica, según ha informado la institución en una nota de prensa.

A lo largo de la jornada, los participantes han contado con el respaldo de representantes institucionales, la sociedad almeriense y sobre todo los miembros de la asociación Afial. El vicepresidente, Ángel Escobar; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, y la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez han acompañado a estos deportistas mostrando el apoyo a esta causa. Todos ellos han estado acompañados por la presidenta de Afial, Pilar Quesada, y también, el presidente de la FAAM, Valentín Sola.

La concejala Paola Laynez ha firmado que "este reto solidario suma tres aspectos relevantes. El principal, se da visibilidad a las personas con fibromialgia, una enfermedad crónica, que muchas veces parece invisible para la sociedad y tiene un difícil diagnóstico, por lo que eventos como este son claves para darla a conocer.

En segundo lugar, la importancia del deporte para prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Desde el Ayuntamiento se están abordando diferentes programas que unen deporte y salud. Y, por último, la solidaridad: Almería, siempre demuestra que es solidaria cuando se le necesita". Paola Laynez ha concluido recordando que "Afial cumplirá el año que viene su 25ª aniversario, atendiendo actualmente a 350 familias y su entorno, y saben que tienen al Ayuntamiento a su lado".

Por su parte, Aránzazu Martín, delegada del Gobierno andaluz en Almería, ha indicado que "desde la Junta de Andalucía queremos reconocer a Afial por la labor que realiza desde hace muchos años en acompañar, escuchar y mejorar la calidad de vida de tantas personas afectadas y de sus familias, así como al equipo Cuquiline por su compromiso y su generosidad. No es fácil dedicar tiempo, esfuerzo y energía a los demás y ellos lo vienen haciendo ya durante muchos años con entusiasmo y con una sonrisa, siempre en beneficio de las asociaciones".

"Vamos a seguir apoyando y acompañando este tipo de iniciativas, porque creemos firmemente que la solidaridad es el motor que nos mueve, y quiero recordar que desde la Junta estamos comprometidos con todas las personas que están en situación de dependencia y muchas de las personas que padecen fibromialgia son beneficiarias de este sistema de dependencia. Acabamos de batir un récord de más de 25.000 personas beneficiarias en materia de dependencia y además hemos reducido los días de espera en un 3,5 por ciento, gracias a las políticas que hemos impulsado desde el Gobierno de Juanma Moreno", ha concluido.

La presidenta de Afial, Pilar Quesada, ha expresado su entusiasmo por el reto solidario de 12 horas de bicicleta organizado por Cuquiline Team, destacando que el evento se realiza "con mucha ilusión" para dar difusión a la fibromialgia y al síndrome de fatiga crónica. Y ha extendido un profundo agradecimiento.