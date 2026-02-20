Almería celebra este sábado el Día del Tomate con gazpachos y cestas desde un euro con fines solidarios

Gazpachos en el Día del Tomate de Almería. - LARETAMA

ALMERÍA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería va a celebrar este sábado la duodécima edición del Día del Tomate, en el que se prevé vender hasta cinco toneladas de este producto así como gazpachos a partir de un euro, toda vez que la cantidad recaudada irá a beneficio de la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (ANDA) y de la Fundación Poco Frecuente.

El evento que tendrá lugar en la Rambla Federico García Lorca a partir de las 10,30 horas contará con la participación de chefs de la Asociación Almería Gastronómica, quienes se encargarán de preparar distintos gazpachos de autor con verduras y aceites donados por empresas de la provincia.

Durante la jornada, la barra solidaria servirá desayunos, almuerzos y aperitivos a través de lo aportado por los colaboradores. De forma paralela, se han diseñado actividades para el público infantil y habrá música en directo.

La celebración también cuenta con una exposición sobre el tomate y sus variedades, habilitada durante toda la jornada, en la que el público podrá conocer distintos tipos de tomate y llevarse una revista con recetas, gastronomía y proyectos de innovación vinculados a este producto.

Para participar en las compras solidarias, la organización habilitará puntos de venta de tickets durante la jornada. Los tickets permitirán acceder a los distintos productos solidarios del evento como las bolsas de tomate, desayuno, gazpachos o aperitivos.

Todo el tomate destinado a la celebración del evento será donado por las empresas del sector hortofrutícola almeriense Coprohníjar, Campojoyma, Caparrós, CASI, Grupo La Caña, Agrupalmería, La Palma, Agroponiente, Unica Group, Biosabor y Vicasol.

La jornada organizada por La Voz de Almería, Cadena SER Almería y Agricultura 2000 cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y Cajamar.