Almería prepara una nueva ordenanza de terrazas para conciliar la hostelería con el descanso vecinal

Archivo - Terraza en la calle Trajano de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería prepara una nueva ordenanza reguladora de la instalación y uso de terrazas con la que pretende reforzar el régimen disciplinario, concretar los horarios permitidos y mejorar las condiciones de accesibilidad, diseño y estética de estas instalaciones.

La nueva regulación buscará "garantizar el equilibrio entre las demandas del sector hostelero y el derecho de los vecinos y ciudadanos al descanso y a disfrutar de los espacios públicos", según recoge el anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo consultado por Europa Press.

La normativa vigente data de 2010, con modificaciones en 2014 y 2023, si bien el Consistorio considera ahora necesario revisar determinados preceptos para adaptarlos a los cambios normativos y atender las nuevas demandas surgidas durante estos años.

Entre los objetivos planteados figura establecer condiciones de uso que eviten molestias al vecindario, incorporar criterios de accesibilidad universal en el espacio público y mejorar los elementos estéticos, el diseño y la calidad de las terrazas, además de especificar los horarios permitidos.

La futura ordenanza incorporará también los criterios previstos en el Plan Estratégico del Conjunto Histórico de Almería para la integración espacial, patrimonial y ambiental de las terrazas. En este ámbito se pretende ordenar su presencia "sin comprometer la continuidad peatonal accesible ni la lectura de fachadas y edificios de interés".

El Ayuntamiento ha abierto ahora una consulta pública previa para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones puedan presentar aportaciones durante diez días hábiles antes de avanzar en la elaboración de la nueva norma.