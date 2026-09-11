Suspendida la línea C-5 de Cercanías Madrid entre las estaciones de Villaverde Alto y Atocha

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C-3, C-4 y C-5 de la red de Cercanías de Madrid han sufrido durante varias horas de la mañana de este viernes cortes y retrasos en sus frecuencias habituales de paso por dos incidencias que han afectado a la estación de Atocha.

La primera de ellas ha afectado a la C-5 (Móstoles El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes) desde pocos minutos después de las 7 horas y hasta las 9.45 horas por un enganchón del pantógrafo de un tren con la catenaria a la entrada de Atocha, ha informado a Europa Press un portavoz de Adif.

Como consecuencia del mismo, el tren ha quedado bloqueado entre Embajadores y Atocha y los pasajeros han tenido que ser evacuados. Por ello, la circulación ha quedado suspendida entre las estaciones de Villaverde Alto y Atocha.

Además, los trenes con destino y origen Humanes/Fuenlabrada han finalizado e iniciado su recorrido en la estación de Villaverde Alto, desde donde se puede hacer uso de líneas C-4a y C-4b para llegar a la estación de Atocha, han apuntado desde Renfe. Por su lado, los trenes con destino y origen Móstoles-El Soto finalizaban e iniciaban su recorrido en la estación de Atocha.

Una segunda incidencia registrada en un Atocha ha afectado además a los trenes que circulan por las líneas C-3 (Aranjuez-Atocha-Sol-Chamartín) y C-4 (Atocha-Sol-Chamartín-Cantoblanco) desde las 8.45 horas hasta las 10.50 horas, han indicado a Europa Press desde el gestor de infraestructuras ferroviarias.

En este caso, se ha producido en uno de los desvíos de la estación y estaba ocasionando retrasos medios de entre 20 y 25 minutos en las frecuencias habituales de paso de los trenes de estas dos líneas.

En el caso de la C-4, desde Cercanías han apuntado que los trenes con destino Alcobendas-San Sebastián de los Reyes han estado iniciando y finalizando su recorrido en la estación de Chamartín.