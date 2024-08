Andalucía critica que el Plan de contingencia migratoria "sólo se aplique para Canarias, Ceuta y Melilla"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, visita un centro específico de atención a menores migrantes no acompañados. (Foto de archivo).

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, visita un centro específico de atención a menores migrantes no acompañados. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha criticado que el Plan de contingencia migratoria que establece el artículo 35 de la Constitución "sólo se aplica para Canarias, Ceuta y Melilla, pero para ninguna otra comunidad autónoma". "O sea, si Andalucía sufre ese proceso migratorio, no se aplicaría" esta medida que "no solo se trata de repartir niños".

Así lo ha expuesto la consejera en una atención a medios este jueves antes de participar en el Foro Provincial de Innovación Social dirigido a entidades del tercer sector en Almería, quien ha señalado que "esto va de igualdad, solidaridad y diálogo", al tiempo que ha subrayado que "la solidaridad es lo que está quebrando permanentemente el gobierno de España" como "lo estamos viendo con Cataluña".

En este contexto, López ha destacado que desde el Gobierno andaluz "siempre hemos querido negociar", sin embargo "no ha habido negociación, ha habido imposición por parte del gobierno de España". "Nosotros solicitamos lo básico, porque esto no es solo repartir niños, no es trabajar como hace Amazon", ha incidido de nuevo refiriéndose a sus declaraciones expuestas el pasado miércoles antes del pleno del Foro Andaluz para la integración de personas de origen migrante celebrado en Sevilla.

Al hilo de lo anterior, la responsable de Inclusión Social ha recalcado que "esto no va de reparto, va de política migratoria, política exterior y trabajo en el país de origen", toda vez que ha subrayado que "hay que implicar a la Unión Europea y declarar la emergencia migratoria". No obstante, López ha afeado que el Gobierno de España "no ha querido hacer nada de eso, ellos deciden que su política en materia migratoria es repartir a las personas migrantes".

Por último, la consejera ha resaltado que "Andalucía siempre ha sido muy solidaria y lo seguirá siendo", pero "la ley se limita exclusivamente al reparto" ya que "no lleva financiación, no tiene memoria económica". "Andalucía tiene muchos motivos para desconfiar del Gobierno, pues está vendiendo a todos los andaluces a cambio del sillón de Sánchez", ha apostillado.