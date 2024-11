Antonia Fernández narra la vida de varios españoles durante la Guerra Civil en 'Alas de Tormenta'

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Antonia Fernández Oliver publica con Círculo Rojo su segunda novela, 'Alas de Tormenta', en la que narra la vida de un puñado de españoles durante la Guerra Civil. Rinde así, según la editorial, "un sentido homenaje a una generación de valientes a los que ella considera que debemos todo cuanto somos y tenemos".

Fernández Oliver ha dedicado más de treinta años a ejercer como enfermera y ahora explica que "las palabras, al igual que una enfermera, también acompañan, consuelan y curan". "Escribir siempre ha sido para mí un ejercicio sanador", comenta en un comunicado.

Tras su primera novela 'La Chica del Río', la autora presenta una "desgarradora narración histórica" que arranca en la España de 1936. De la mano de su protagonista, una niña de diez años llamada Blanca, Fernández sumerge al lector en la vida de unos personajes "que se vieron sorprendidos por una guerra cruel que atravesó sus vidas como una tormenta furiosa que les arrebató la ilusión y la libertad, pero que no pudo despojarlos de su esencia, porque fueron una generación de valientes a los que les debemos mucho". Tenemos una deuda infinita con la generación de mis abuelos. Este es mi humilde homenaje a todos ellos", ha subrayado.

Según destaca el sello de autoedición, 'Alas de Tormenta' es "una obra íntegra y cabal, que ha abandonado el color negro de la primera, pero conserva la misma línea narrativa, la profundidad de sus personajes y descripciones. Una prosa envolvente que sugiere destellos de emociones ocultas tras los personajes, magistralmente perfilados".

La protagonista, a sus 94 años, se convertirá en el altavoz de una historia que no desea que caiga en el olvido. Con la omnipresente metáfora de la tormenta, la autora dota a los acontecimientos bélicos de "una identidad propia, arbitrarios, impredecibles y poderosos". El escenario de la España de 1936, según explica la editorial, se transformará para los personajes que lo sufrieron en un "fenómeno meteorológico, despiadado e inexplicable para ellos".

Blanca era una niña cuando en 1936 estalla la Guerra Civil. Vio cómo unos sucesos que no lograba comprender quebraron su infancia y la alejaron para siempre de su pueblo y de su familia. Más de ochenta años después, Blanca tiene algo que confesar a su familia. Nunca le gustó hablar de la guerra, pero ahora lo hará; no desea que su testimonio se pierda, se lo debe a todos los que ya no están.

"Así arranca una historia dura, pero a la vez tierna y esperanzadora, sobre la resiliencia humana. Un relato que pretende rendir un humilde homenaje a una generación de valientes que superó la miseria, el hambre y el miedo. La crónica de un puñado de españoles a los que les crecieron unas Alas de Tormenta con las que sobrevolar el horror", detalla la firma.

Antonia Fernández Oliver nació en Granollers, municipio de Barcelona, en 1969. Ha dedicado su vida al cuidado de la salud, ejerciendo como enfermera desde 1991. En diciembre de 2023 publicó su primera novela: 'La Chica del Río'.